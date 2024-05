Así reaccionó Camila Homs cuando le preguntaron por Rodrigo De Paul y el escándalo con Tini Stoessel

La modelo no pudo esquivar las consultas sobre el padre de sus hijos Francesca y Bautista y la polémica con la cantante, y dijo lo suyo en una nota que dio a Socios del Espectáculo. Video.

Luego de haber estado en el centro de la polémica por la fuerte canción que le dedicó Tini Stoessel y las especulaciones sobre cómo sigue su relación con Rodrigo de Paul (con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista), Cami Homs no pudo esquivar a las consultas sobre este tema.

“Siempre estuve off y voy a seguir estando. No voy a hablar de nada, ya está. No voy a hablar de cosas que pasaron hace dos o tres años”, lanzó Camila en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

En cuanto al diálogo con el padre de sus niños, la modelo se mantuvo cauta con sus palabras: “Está todo igual. No me importa nada más que estar bien yo y mis hijos; el resto no me importa”.

Por último, la entrevistada se mostró muy feliz con su nuevo presente de la mano del futbolista, José “el Principito” Sosa, con quien no descartó agrandar la familia en un futuro: “Estamos muy bien. Obvio que tenemos ganas (de tener un bebé)”.

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Inesperada reacción del papá de Cami Homs tras la canción de Tini Stoessel contra su hija

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el tema Ni de ti de Tini Stoessel, el cual estaría dedicado a Camila Homs, la ex de quien fue su novio, Rodrigo de Paul, Horacio Homs sorprendió con sus declaraciones en vivo.

“Analizándolo ahora, para mí que (la canción de Tini) es algo más comercial que algo que le quiere decir a Camila porque si le hubiese querido decir algo a ella, lo habría hecho antes”, comenzó diciendo el papá de Cami Homs en LAM.

Foto: Captura (América)

Además, el entrevistado reveló que la cantante se había contactado con su hija (que tiene a sus hijos Francesca y Bautista con el futbolista): “Una vez, Tini le mandó un mensaje a Camila por Instagram, pero cuando Camila lo fue a abrir, se borró el mensaje. O sea, se ve que se arrepintió. Esto fue apenas empezó la relación con Rodrigo”, destacó. Y cerró, reafirmando su postura: “Bueno, tiene su Instagram y creo que debe tener su número telefónico también. Yo creo que esto es algo más comercial”.