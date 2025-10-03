Así llegó Matías Ozorio, uno de los acusados del triple femicidio de Florencio Varela, al aeropuerto de El Palomar

El joven de 28 años había escapado de Argentina y se había refugiado en el Perú. Está acusado de ser la mano derecha de “Pequeño J”, el jefe narco señalado como la persona que planificó y ordenó el asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo.

Llegó al aeropuerto de El Palomar el avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido por su apodo de “Pequeño J”, el jefe narco que habría organizado el triple femicidio de Florencio Varela. El hombre, de 28 años, viajó vigilado por cinco agentes de la Policía Bonaerense y siete integrantes de la Policía Federal en un vuelo procedente de Lima, Perú, que arribó a Buenos Aires este jueves 2 de octubre, a las 23:10 horas.

El acusado ya fue trasladado a la Jefatura Departamental La Matanza porque el próximo viernes 3 de octubre será indagado por el fiscal de Homicidios, Carlos Adrián Arribas, quien le contó a Noticias Argentinas que decidió prorrogar el secreto de sumario por 24 horas más.

Antes de subir a la aeronave, el joven fue fotografiado en la terminal aérea de Lima con un mameluco naranja, chaleco antibalas y zapatillas deportivas. Tenía puestas esposas en las manos, con una cadena en los pies que limitaba sus movimientos. Posteriormente, se conocieron imágenes donde se lo veía sentado en el avión, rodeado por los agentes encargados de su custodia.

Novedades sobre el triple femicidio: la autopsia a Lara Gutiérrez mostró que tuvo un shock hipovolémico

NA accedió a un documento con datos sobre la necropsia realizaba en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, donde se explica que la joven falleció por un shock hipovolémico provocado por el corte de la arteria carótida primitiva derecha. De acuerdo a los expertos, Lara presentaba tres heridas de arma blanca y diferentes lesiones punzocortantes.

El informe explica que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Los peritos encontraron que tenía cinta plástica al nivel de la boca, el cuello y las rodillas, y un cordón a la altura de ambos tobillos. También hallaron un cuchillo de mesa, de borde aserrado y con mango de plástico negro, y fragmentos de vidrio verde.

Lara Gutiérrez era la menor de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

El reporte detalla que algunas partes del cuerpo permiten ver livideces de distribución generalizadas, pero no se nota la presencia de fauna cadavérica.

El escrito oficial termina con una aclaración: “Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación”.







