Así fueron las vacaciones de Wanda Nara en Dubai

Tras ganar el certamen del Ballando con le Stelle, la empresaria se tomó unos días junto a Mauro Icardi y sus hijos. Los detalles

A pocos días de recibir el 2024, Wanda Nara aprovechó el fin de año para tomarse unos días en familia y disfrutar de las comodidades de Dubai. Junto a Mauro Icardi y sus hijos, la empresaria recorrió playas, supermercados, shoppings y vivió divertidos momentos junto a sus seres queridos.

A través de sus stories de Instagram, la mediática mostró cómo pasaron uno de los últimos días del 2023. Uno de los primeros videos publicados en el perfil de Wanda mostraba a Mauro icardi saliendo del mar durante la calurosa tarde. La exconductora de Masterchef acompañó el material junto a varios emojis de ‘diablo’, destacando la sensualidad de su pareja.

Después de pasar por el agua y jugar en la arena, la ex ganadora del Bailando con las estrellas mostró el momento de relax de sus hijas. Ambas disfrutaban en un cómodo sillón mientras comían frutos rojos y apreciaban la playa. Al mismo tiempo, los varones de la familia jugaban con una pelota en las costas del mar.

Tiempo después, todos fueron de compras. A través de una story, la mediática mostró uno de los elementos que evaluaba comprar. Se trataba de una cartera Yves Saint Laurent, pero como la indecisión no le permitía decidir, la empresaria lo consultó con sus seguidores. Así, luego los varones disfrutaron de un chocolate en una reconocida marca.

Uno de los momentos más divertidos de la tarde fue cuando toda la familia fue al supermercado. Allí, Wanda mostró el entusiasmo que tenían sus hijos por los diversos juguetes que encontraban. “Estoy en un toys, en Arabia Saudita. Y voy a contar cuantas veces mis hijos dicen ma, mami, mamá, en un minuto”, comenzó diciendo la conductora a cámara. Inmediatamente, una de sus hijas le preguntó: “Ma, ¿me compras el skate?”. Enseguida todos los demás fueron con la misma idea y le pedían a su madre el juguete. “Mami, ¿qué te doy si me comprás el skate? Mami, ¿qué te doy?¿Qué te doy y me lo compras?”, le insistía la menor.

Al ver que su madre seguía caminando sin dar una respuesta, la más chica redobló la apuesta: “Mami, te hago una apuesta, o me comprás esto o me comprás todo lo que toco en cinco segundos. Me la compras y nunca más te hablo”. Ante la exigencia, la esposa de Icardi respondió: “Yo quiero que me hables”.

Los segundos transcurrían y, mientras la familia recorría los pasillos, los chicos seguían maravillándose con cada juguete que encontraban. “Chicos, en serio, ¿saben cuántas veces dijeron ma? Ya me estalla la cabeza, perdí a Isi encima”, inmediatamente, Wanda comenzó a gritar el nombre de su hija y caminar entre los pasillos hasta dar con ella. Al no poder verla la empresaria incluso arriesgó: “Si te encuentro te compro la patineta. Uh, retiro lo dicho”.

Tras su paso por la juguetería, los hijos de Wanda Nara también pasaron por un área de golosinas. Al verlos con las manos llenas de paquetes, la ganadora del Bailando con le Stelle dijo: “Vieron, fueron más felices con esto que con la patineta”.

Después, al ver la cantidad de paquetes, la bailarina dijo: “No puedo más, o sea me voy a gastar todo mi sueldo del bailando en papas fritas, papas fritas picantes”. Al ver la respuesta de su madre, una de sus hijas le devolvió: “Muy bien por ganar en el bailando”. Mientras tanto el cajero pasaba por el lector la decena de paquetes que habían elegido. El video cerró con uno de los chicos mirando a cámara y expresando su cariño por su madre, mientras se llevaba su compra: “Te amo mucho”.