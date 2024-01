Así fue la reacción de los padres de Karina Jelinek cuando les dijo que tenía novia

La modelo habló de su amor por Flor Parise y cómo se lo comunicó a su familia.

El amor que Karina Jelinek siente hace años por Florencia Parise fue más fuerte, y luego de mantenerlo en secreto hasta de su propia familia, la modelo se sinceró sobre cómo lo tomaron sus padres.

“Mi papá y mi mamá me aceptan como soy”, exclamó vehemente en A la tarde, el programa de América.

Todo comenzó cuando Luis Bremer elogió el coraje de la modelo por animarse a mostrarse tal cual siente su corazón, y Jelinek se incomodó: “Me trajo muchos problemas”.

Karina Jelinek y Flor Parise.

“A uno le puede gustar cualquier persona. Ambos géneros. Un género. O lo que sea. Pero no me gusta opinar de eso, de mi vida personal privada, hasta que yo me sienta cómoda”, reflexionó en un móvil para A la Tarde.

Entonces, cuando Karina Mazzocco indagó si había sido discriminada, Karina lo descartó y expresó: “Varias personas me van a entender. No quiero ampliar sobre este tema”.

Karina Jelinek y Flor Parise.

Hasta que Jelinek blanqueó “las diferencias que había tenido con mi familia” y ya superó: “Puede ser. Por eso mucho no hablo”

En ese punto, Karina Jelinek enfatizó: “Mi papá y mi mamá me aceptan como soy”.

Karina Jelinek y Flor Parise.

“Es muy largo de explicar, toda una noche puedo estar contando. Con mi hermana está todo bien, pero tampoco quiere que hable de ella o la nombre en las notas. Es una familia muy reservada. Evito hablar de eso, porque sino después…”, cerró Karina Jelinek.

Karina Jelinek justificó sus exilios mediáticos y su amor con Florencia Parise

“Mucho a mí de mi vida privada no me gusta hablar, porque las veces que hablé con quién estuve no me fue bien”, se había atajado Karina Jelinek sobre su elección sexual.

“Elijo no dar detalles de mi vida privada, a veces desaparezco, no me paseo por todos los programas por ir. Si tengo algo que decir sí voy”, precisó.

Al final, Karina Jelinek se explayó sobre su relación con Florencia Parise: “Tuvimos algunos problemas como todas las personas, mi vida no es perfecta, pero estoy bien. No me gusta hablar de ella y a Flor tampoco le gusta que hable de ella. Pero estoy muy bien”.