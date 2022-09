Así fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión: “Pensé que no volvía más”

Después de terminar su contrato y renovarlo en medio de tensas negociaciones, La Diva de los Almuerzos volvió a El Trece.

Mirtha Legrand regresó a la televisión el sábado 17 de septiembre de 2022, en su temporada 54, después de haber permanecido lejos de sus ciclos por la pandemia del coronavirus y tras terminar su contrato con El Trece y renovarlo en medio de tensas negociaciones.

Nueve meses después de su última salida al aire junto a su nieta Juana Viale, Mirtha Legrand volvió a la televisión, a su emblemático programa. A las 21.30 horas, la pantalla de El Trece cambió para mostrar la nueva escenografía de La Noche de Mirtha.

Tras pasar un tape inicial con algunos de los momentos icónicos de los últimos tiempos, en el que incluyeron el discurso de Mirtha durante los Martín Fierro, a las 21.32 horas se abrieron las puertas y apareció La Chiqui para saludar al público que tanto la ha estado esperando.

“Pensé que no volvía más”, empezó diciendo Mirtha, y recordó los momentos en los que estuvo encerrada en su casa debido al miedo al Covid. “A esta edad que tengo, que son muchos, acá estoy”, agregó. “Tanto me pedían, acá estoy. Me costó reponerme. Me he pasado el día en la cama leyendo y para muchos estar en la cama es lo peor que hay. Le agradezco a mi kinesiólogo y a mí doctor, porque estoy fantástica a esta edad”.

La legendaria conductora ingresó del brazo de su histórica colaborada, y se sinceró. “Estoy un poco nerviosa, me tiemblan las piernas. No me siento segura al caminar, por eso le pedí a Mónica que fuera tan gentil y me acompañara”, admitió.

Luego, ya sentada en la mesa, dijo: “Me siento rara. Siempre una vuelta es complicada, pero quería volver“, dijo Mirtha al intercambiar las primeras palabras con Moria Casán. Los invitados que Mirtha recibió en su mesaza fueron: Moria Casán y su pareja, Fernando Galmarini; Baby Etchecopar y El Puma Rodríguez.

Mirtha también se tomó unos momentos para recordara la icónica locutora Nelly Trenti, quien falleció recientemente, “Divina Nelly, nunca te voy a poder olvidar. Siempre vas a estar con nosotros”, dijo Legrand emocionada.