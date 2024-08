Así fue el fuerte cruce entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar en la mesa de Mirtha Legrand

La discusión empezó cuando lo consultaron al actor por la denuncia contra Alberto Fernández. Sus cuestionamientos despertaron el enojo del periodista. El malestar de la Chiqui.

La mesaza de La noche de Mirtha Legrand (eltrece) de este sábado tuvo como plato principal una fuerte discusión entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar. Todo empezó cuando el actor cuestionó el rol del periodismo y en ese sentido, aseguró que los medios “protegieron” a Alberto Fernández en la campaña presidencial de 2019.

La acusación que más fastidió al conductor fue cuando el artista llamó “ensobrados” a algunos comunicadores. Baby tomó la palabra y respondió: “Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo un egocéntrico, seremos 40 que soportamos censura, me echaron de canales, prohibiciones, carpetazos, críticas, carteles en la calle que me ahorcaban en Río Turbio. No todos somos iguales. No todos tenemos un sobre en casa…”.

En ese momento, Casero lo interrumpió y no lo dejó terminar de hablar. “No lo tendrás en casa, pero vos me vas a negar que trabajan por pauta…”, señaló. “Yo no”, sostuvo firme el conductor de A24. “Vos estuviste en la tele diciéndolo, adelante de Fantino. Yo no sé usted… no me grites ¡No me grites! No me grites”, retrucó el humorista.

Baby le pidió en varias oportunidades que lo dejara hablar y luego expuso su punto: “Vos viste lo de Fantino una parte. Yo lo pasé en mi programa. Yo dije que me llamó Larreta para ofrecerme $120.000 por mes y no los acepté”.

Para cerrar la discusión y calmar las aguas, Mirtha le hizo un desesperado pedido al actor. “Escúchame, Casero, hágame este programa fácil, por favor. No se exalte. La exaltación no sirve para nada”, dijo.

Alfredo Casero fue letal al opinar sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Alfredo Casero no ocultó lo que pensaba cuando le preguntaron su opinión sobre la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez inició contra Alberto Fernández. “A mí no me sorprendió nada porque todos más o menos sabíamos a las personas que estábamos poniendo ahí. Me parece muy raro y muy penoso que la gente haya sido tan estúpida de no haberse dado cuenta de la calidad de gente que estaban votando”, cuestionó en diálogo con A la tarde (América).

En cuanto al calvario que la ex primera dama relató haber vivido durante los últimos años en pareja con Fernández, agregó: “Que ella es una pobrecita… todo el mundo juega el juego que le conviene hasta que le conviene y después te tiran a la mierda como si fueras una basura. Hay que bancársela, Fabiola”.

Qué dijo Alfredo Casero sobre la denuncia de Fabiola Yañez (Foto: Instagram – @alfredocasero / Presidencia).

Al ser consultado sobre el video de Tamara Pettinato tomando cerveza con Alberto en el despacho presidencial, Casero indicó: “Yo no sabía que era tan linda, es linda mina. Ella puede hacer lo que se le canta el culo, pero se mandó una cagada muy grande que va a tener que pagar”. “Me molesta que prendan fuego a una mina por hacer eso. Cada uno sabe el dolor y la delicia de ser lo que es”, agregó.