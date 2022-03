Así es es el entrenamiento de 20 minutos de la China Suárez para cambiar cuerpo y mente

La instructora Romina Traetta contó cómo es el plan de la ex Casi Ángeles para mantenerse en forma y que es posible de compatibilizar con el resto de sus obligaciones

“Actriz. Siempre lista para viajar”, se define Eugenia la China Suárez en sus redes sociales, donde cosecha casi seis millones de seguidores. A eso habría que sumarle madre (de Rufina, Magnolia y Amancio), novia, amiga y mujer. En todo ese contexto, para ella como para muchas mujeres multitasking poder hacerse un tiempo para ellas, para entrenar y estar mejor, es una idea no tan fácil de concretar y cada minuto cuenta.

Para una mamá que trabaja y además viaja, pensar en ir a un gimnasio varias veces por semana una o dos horas podría hasta parecer un sueño. ¿Y si la propuesta fuera entrenar online 20 a 25 minutos cuatro veces por semana? La oferta ya resulta mucho más tentadora y compatible con la diaria. Así, la ex Casi Ángeles comenzó un plan de entrenamiento con Romina Traetta, instructora y counselor. El entrenamiento de la China Suárez con Romina Traetta (@rtfit.official)

“Es un plan de siete semanas diseñado para hacer cuatro clases semanales, son ejercicios por tiempo y descanso. Todas las clases son diferentes y duran aproximadamente 25 minutos”, explicó quien guía a la China sobre la rutina que se puede adquirir a través de la página web que lleva su nombre y que va acompañada de un recetario saludable y que aunque dura poco menos de dos meses, estará disponible para hacer durante cuatro.El entrenamiento de la China Suárez con Romina Traetta

“Está apuntado a que conviva con la vida full time, ella está con mucho trabajo, tres hijos y probó este entrenamiento para hacer en su casa 25 minutos y después seguir con su vida normal”, dijo y es que otra ventaja de la mencionada rutina es que al ser online y que se necesitan pocos elementos para realizarla (colchoneta, mancuernas o botellas, silla o cosas que hay en casa), es compatible con la cantidad de viajes que realiza la actriz por placer y por trabajo, con lo cual, no estar en Buenos Aires, no es excusa para no ejercitarse. El entrenamiento de la China Suárez con Romina Traetta (@rtfit.official)

Para Traetta una de las cosas más importantes para destacar es que éste, como otros planes por el estilo que realizó antes como la rutina que había hecho con Stefi Roitman, “apunta al cambio mental, a estar mejor, sentirse mejor para en el día a día y ser mejor mamá, modelo, por eso está para cualquier mujer”. Además, agregó que “se ven cambios”: “Siempre que se fusiona entrenamiento alimentación y constancia hay cambios”.

Eugenia desde hace bastante tiempo es vegetariana, pero desde que arrancó con esta rutina además toma mucha más agua: “Son todos hábitos donde además del cambio físico, se gana en salud y al hacerle tan bien ella quiso mostrarlo para que sus seguidores vean que se pueden hacer cosas, más allá de la falta de tiempo”.

¿Quiénes pueden hacerlo? “Está apuntado a las personas que no se pueden levantar del sillón, sedentarios, y también a aquellos que entrenan y no tienen tiempo de ir al gimnasio, es un programa accesible y hay muchas especificaciones para que las personas realicen correctas ejecuciones, música y las clases son con escenarios al aire libre incentivando y motivando. La idea es que la gente vea cambios reales sin pensar que la clase no se termina mas, por eso son dinámicas, divertidas y eficientes”. El entrenamiento de la China Suárez con Romina Traetta (@rtfit.official)

Incluso, mamá de Rufina de ocho, Magnolia de cuatro y Amancio de un año y medio, Eugenia comenzó a hacer yoga el año pasado pero no solía entrenar: “Siempre dice que no hace gimnasia, no importa que sea flaca, y además tiene tres hijos y trabaja un montón. Entonces doy tips sobre cómo empezar y muestro variantes por si alguien no puede”.

“Es todo genuino”, agregó Romina sobre las clases, ya que a pesar de estar ante una cámara, a la actriz se la puede ver en tiempo real haciendo los ejercicios, comentarios y chistes. Entre rutina y rutina, la profesora además enseña cómo respirar para poder hacer todo. El secreto de entrenamiento de la actriz es “el trabajo consciente”, cerró Traetta.