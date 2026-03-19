Asfixia en la comunidad universitaria por el ajuste de Milei

Nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina

En un contexto de paros y movilizaciones, el trabajo analiza la situación de las casas de estudio. Con una ley vigente e incumplida, los ajustes presupuestarios son récord y los salarios se hunden por debajo de la línea de la pobreza.

En un nuevo inicio del calendario educativo, las universidades nacionales de todo el país están de paro. Básicamente, en señal de protesta contra un gobierno que, desde que asumió, lo único que hizo fue asfixiar a la comunidad universitaria de una manera inédita. En este marco, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe de situación que evalúa el escenario presupuestario y la evolución del poder adquisitivo de docentes y no docentes, desde 2023 a la fecha. Le pone números a una crisis que va más allá de las aulas: representa, en rigor de verdad, una arremetida del Gobierno para terminar con la producción del conocimiento en Argentina.

Entre otras conclusiones, el informe señala que, si se compara 2023 con el presupuesto vigente, el ajuste presupuestario es de 45,6 por ciento. En cuanto a los salarios (que representan el 87 por ciento del gasto universitario total), informa que cayeron un 43,2 por ciento con respecto al mismo lapso. Asimismo, los gastos de funcionamiento, que son los que las universidades realizan de manera corriente para poder seguir abriendo sus puertas, recibieron un ajuste del 57,1 por ciento. En este aspecto, las órbitas más golpeadas fueron los programas de ciencia y técnica, así como los programas de desarrollo universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que garantizaba los fondos (funcionamiento y salarios) para que las casas de estudio funcionaran de manera adecuada, fue sancionada en dos ocasiones y vetada por el presidente. Luego de que el Congreso rechazara el veto, está en plena vigencia, aunque el Gobierno no la cumple. Desobedece el mandato del parlamento y también el de la justicia, pues una cautelar de diciembre pasado también exhorta al oficialismo a pagar lo que debe.

Hernán Letcher, director del Centro, dice a Página 12: “Hay dos cosas que sobresalen del informe: una es la caída fenomenal de los salarios de los docentes universitarios. Cuando uno mira el salario en general, todos cayeron, pero la de este rubro es brutal. Provoca, básicamente, que no puedas vivir de esta tarea y que tengas que buscar otro trabajo“. Y continúa: “La segunda cuestión es que la motosierra no terminó. En los últimos días, el Gobierno anunció la culminación del programa Volver al trabajo y también empezó a aplicar condicionamientos a lo que se denomina cuota presupuestaria. Esto se traduce de la siguiente manera: desde el Ministerio de Economía recortarán más allá de lo que dice el presupuesto“.

Nueva ley y chicanas

En los últimos días, el Gobierno propuso una nueva ley que modificará la vigente: entre otras cosas, en vez de incrementar los salarios de los trabajadores universitarios en un 51 por ciento, proponen un aumento del 12,3 por ciento, a pagar en cuotas. Cuotas que, precisamente, al cobrarse en los meses siguientes y de forma salteada ya no tendrían ningún sentido porque la inflación, a contramano de lo que el Gobierno pregona, no se estaciona.

En medio de este contexto, en vez de poner paños fríos, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fiel al estilo libertario, redobla la apuesta por su cuenta de X. En una semana de paros, cuando las clases no iniciaron como medida de protesta, el funcionario compartió: “Qué gran casualidad que siempre los días de paro empalman con los feriados largos! Si vemos cuándo lo convocaron, la semana pasada, pareciera que calculan para alargar las vacaciones; o sea, desde el sábado 14 al martes 24. ¡10 días de paro turístico!“.

Si la ley incumplida por el Gobierno fuera puesta en ejercicio, la realidad para las casas de estudio sería otra. Según el trabajo que realiza CEPA, las proyecciones indican que la norma habría incrementado el presupuesto salarial en un 36 por ciento y los gastos de funcionamiento en un 26 por ciento en relación a 2025.

La uberización de la docencia

Entre otros aspectos a destacar, el análisis marca que, para enero de 2026, tan solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de las máximas categorías se hallan por encima de la línea de pobreza. El resto, la enorme mayoría de trabajadores universitarios, no supera ese parámetro y debe realizar trabajos complementarios para poder subsistir.

Frente a esta situación, diferentes gremios anunciaron semanas de paros y movilizaciones. Conadu, uno de los espacios más representativos de los que agrupan a docentes universitarios, publicó un comunicado a comienzos de semana que refería: “Con estos salarios hoy la docencia universitaria está endeudada, con pluriempleo y trabajando en apps como Rappi o Uber“. La precarización laboral es un hecho consumado para la mayoría de los trabajadores universitarios, que deben buscar salidas complementarias.

En el presente, se estima que un 10 por ciento de los profesores ha dejado sus cargos, y que 7 de cada 10 poseen una dedicación simple, con un salario de bolsillo que equivale a 250 mil pesos. Una realidad insostenible: si nada cambia, al de esta semana se sumarán paros de semanas completas a partir del lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril. En paralelo, el 23 de abril ya se va delineando como una fecha posible para una nueva marcha federal que convoque a multitudes.