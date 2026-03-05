Asesoramiento y testeos de ITS en la Estación de Salud de la Reserva Laguna Chiquichano

La propuesta se desarrolla en el espacio ubicado dentro de la Reserva Natural Municipal Parque Recreativo Laguna Cacique Chiquichano y forma parte de las acciones que el Municipio de Trelew lleva adelante durante marzo en distintos sectores de la ciudad.

La Coordinación de Salud de la Municipalidad de Trelew concretó este jueves una jornada de asesoramiento en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la Estación de Salud ubicada en la Reserva Natural Municipal Parque Recreativo Laguna Cacique Chiquichano.

La actividad se enmarca en el plan integral de promoción, prevención y hábitos saludables que se desarrolla durante marzo en distintos barrios, plazas, instituciones educativas y espacios comunitarios, a fin de acompañar a la comunidad en materia de salud.

En este sentido, desde el área municipal se informó que el asesoramiento en ITS y los testeos de VIH se realizan todos los martes y jueves de 8 a 12 en la Estación de Salud del Parque Recreativo Laguna Chiquichano, brindando información, orientación y acceso a controles preventivos para la población.

Otras actividades

Además, durante este mes continúan otras propuestas vinculadas al cuidado de la salud. La Estación de Salud instalada en la plaza Independencia funciona de lunes a viernes de 9 a 13, sujeto a las condiciones climáticas.

También se brinda asesoramiento nutricional los lunes y viernes de 9 a 12 en la Estación de Salud del Parque Recreativo Laguna Chiquichano.

Por otra parte, el programa “Salud al Día” se desarrolla los lunes y miércoles de 9 a 11 y los viernes de 9 a 10 en el Centro de Promoción Social (CPS) del barrio Tiro Federal.

Asimismo, la Estación de Salud y Educación Física funciona los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 en el espacio de salud de la laguna Chiquichano.

Y el Taller de Memoria y Salud Mental, que se lleva adelante los miércoles a las 9 en la sede vecinal del barrio Presidente Perón.