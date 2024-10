Aseguran que Emilia Attias y el Turco Naim ya firmaron el divorcio

La expareja le habría puesto fin a su historia en común después de dos décadas.

Hace varios días, el Turco Naim regresó a la Argentina luego de cumplir algunos compromisos profesionales. Según versiones, su reencuentro con Emilia Attias resultó un tanto incómodo, aunque pudieron sobrellevar la situación por el bien de su hija en común, Gina.

Este jueves, el periodista Juan Etchegoyen posteó en su perfil de Twitter la siguiente información: “Urgente. Me cuentan que hace instantes se habría firmado el divorcio de Emilia Attias y el Turco Naim. Ampliaremos”.

Juan Etchegoyen comentó en X (Twitter) que Emilia Attias y el Turco Naim habrían firmado el divorcio. (Foto: X / Juan Etchegoyen)

La novedad generó sorpresa entre varios internautas ya que el mismo locutor había comentado en una emisión de su programa radial que el actor volvió al país con la firme intención de recuperar a su esposa, aunque la blonda no estaría en la misma línea.

Se supo cómo fue el reencuentro entre Emilia Attias y el Turco Naim: “Ella no quiere saber nada”

El Turco Naim volvió a Buenos Aires a principio de octubre y, según los rumores que surgieron, se reencontró con su expareja, Emilia Attias.El periodista Juan Etchegoyen reveló durante su ciclo en Radio Mitre que si bien los actores se reunieron recientemente, la situación no terminó siendo como se esperaba.

“Turco está entre nosotros, ha arribado a Buenos Aires hace unos días y se ha producido el reencuentro con su expareja y con su hija, pero déjenme decirles que todo fue bastante incómodo”, contó el locutor.

Emilia Attias y el Turco Naim, una historia de amor que terminó en escándalo. (Foto: instagram/emilia_att – turconaimok)

Luego, Etchegoyen sumó: “A mí me dicen que él tiene el corazón roto y que va a pleno a reconquistarla, pero ella no quiere saber nada. Ella, que ha protagonizado un rumor de romance fuerte con Cachete Sierra este tiempo que te lo conté acá”. En otra línea, el comunicador explicó que, en realidad, la reunión familiar no fue el problema sino el momento en el que ambos tocaron el tema del divorcio.

Al parecer, los dos tienen pensamientos distintos y no hay acuerdo, por lo que una separación vía legal sería inminente. “A mí me dicen que él se niega a eso y está totalmente en plan rescate de esa relación que tan feliz lo hizo durante muchos años. Veremos qué sucede pero el vínculo está complicado porque los dos quieren cosas distintas. Ella dar vuelta la página y él seguir leyendo el mismo libro en su vida”, concluyó el periodista.

Fuente: TN