Asalto cinematográfico en Italia: simularon un control policial y volaron un camión blindado

Un grupo comando armado atacó un camión blindado en una ruta del sur de Italia tras fingir un operativo policial, incendiar vehículos para bloquear la vía y utilizar explosivos para acceder al dinero. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca del hecho

Un grupo comando armado protagonizó un asalto a un camión blindado de alto perfil en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur de Italia. El ataque ocurrió cerca de las 8:30 (hora local) y dejó como saldo un tiroteo con los Carabineros, dos detenidos y la mayor parte de la banda prófuga, con un botín estimado en dos millones de euros. Andrei Serbin Pont brindó los detalles del hecho en Infobae en vivo.

El operativo destacó por el nivel de sofisticación. Los atacantes emplearon vehículos camuflados como patrulleros para simular un control policial y obligaron a detenerse tanto al blindado como a su custodia. De acuerdo con la reconstrucción del periodista, “al menos cinco o seis integrantes, algunos disfrazados de policías, bloquearon completamente la vía”.

Según detalló Serbin Pont, como parte del plan, incendiaron varios automóviles en la autopista para provocar un embotellamiento, lo que permitió abordar el camión. “Le colocaron un explosivo para poder acceder al interior”, explicó el periodista, quien subrayó la coordinación y frialdad del grupo.

Después, rodearon el blindado e intentaron abrirlo, primero con armas largas y luego mediante explosivos. “Colocaron explosivos y volaron las puertas traseras”, relató el analista a Infobae. En ese momento, una patrulla de Carabineros logró atravesar el bloqueo, desatando un fuerte intercambio de disparos.

En medio de la confusión, la mayoría de los asaltantes consiguió escapar. “Algunas fuentes indican que ya hay dos detenidos, pero el resto del grupo se habría escapado”, puntualizó Serbin Pont, aclarando que la mayoría permanece fugitiva. El botín asciende a al menos dos millones de euros, una cifra que algunos panelistas consideraron baja para semejante operativo.

Los atacantes incendiaron varios autos en la autopista para provocar un embotellamiento y bloquear la vía durante el robo en el sur de Italia (Captura de video)

Serbin Pont detalló que el camión era relativamente pequeño, lo que podría explicar la cifra. No obstante, la cantidad exacta de billetes varía según la denominación, por lo que el monto en efectivo podría diferir.

El equipo de Infobae trazó un paralelismo con casos emblemáticos de crimen organizado en Argentina. En los años 80 y 90, bandas como la liderada por el Gordo Valor asaltaron bancos y blindados con operativos complejos, aunque, en general, recurrieron a menor violencia letal. Facundo Kablan, recordó la actividad de la “superbanda” y la ola de atracos de esa época.

Por Brisa Bujakiewicz-Infobae