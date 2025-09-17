Arranca la temporada de verano: Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva ruta a un famoso destino de Brasil

La línea aérea busca aumentar la conectividad con el país vecino dada la gran demanda por parte de los turistas argentinos

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva ruta a Buzios-Cabo Frío, en Brasil, de cara a la temporada de verano, con el objetivo de reforzar su conectividad a uno de los destinos más elegidos por los argentinos.

Desde el sábado 3 de enero y hasta el domingo 5 de abril, la aerolínea de bandera operará dos frecuencias semanales al aeropuerto de Cabo Frío desde Aeroparque y otras dos desde Rosario. Los vuelos están programados para partir los sábados y domingos en ambos casos.

Cabe mencionar que Cabo Frío se encuentra en el estado de Río de Janeiro, dentro de la Región de los Lagos. La ciudad destaca como uno de los principales destinos turísticos de la zona por su infraestructura hotelera y oferta gastronómica. Además, tiene acceso directo a lugares cercanos como Buzios y Arraial do Cabo, ambos muy frecuentados por los turistas locales.

Al mismo tiempo, la empresa dio a conocer su oferta hacia y desde Brasil para la temporada alta:

La ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro contará con 35 frecuencias semanales durante enero, lo que significa 9 frecuencias más que las que se operan actualmente. Córdoba y Rosario contarán con 4 frecuencias semanales cada una.

La ruta entre Buenos Aires y Salvador de Bahía pasa de 6 vuelos semanales a 10.

La ruta Buenos Aires–Porto Seguro sumará un vuelo extra, pasando de 2 a 3 semanales.

Desde diciembre, habrá 7 vuelos a Florianópolis desde Buenos Aires, que serán 26 semanales en enero. Asimismo, habrá 5 frecuencias semanales desde Córdoba y Rosario y otras 2 semanales desde Salta y Tucumán.

“Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas continúa ampliando su red para la temporada de verano. Ya ofrece tarifas competitivas para el turismo receptivo, orientadas a atraer pasajeros desde los mercados internacionales donde opera. Estos viajeros pueden volar hacia Buenos Aires y luego sumar tramos hacia otros destinos del país por apenas 50 o 100 dólares más, fomentando así el turismo en toda la Argentina”, aseguraron desde la línea aérea.

“En paralelo, la compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. Además de continuar ofreciendo la mejor financiación para el mercado local, Aerolíneas comenzó a realizar acciones promocionales en rutas internacionales y a sumar beneficios en millas para los clientes de alto valor, miembros del programa de fidelización Aerolíneas Plus”, añadieron.

La ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro contará con 35 frecuencias semanales durante enero. REUTERS/Agustin Marcarian

Asimismo, la aerolínea ya había informado recientemente el inicio de una nueva ruta a Aruba, que conectará la isla caribeña con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza durante parte del verano.

El servicio, que comenzará el 1 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero, ofrecerá tres frecuencias semanales que conectarán las tres jurisdicciones, con regreso a la capital argentina, además de un vuelo semanal los viernes entre Mendoza y Aruba, y otro los jueves entre Córdoba y Aruba.

La apertura de esta ruta responde al interés creciente de pasajeros que eligen el Caribe como destino. En los últimos años, la región ha mostrado un incremento sostenido en la llegada de turistas argentinos, impulsado por la búsqueda de playas, opciones de descanso y propuestas de turismo all inclusive.

Flamencos en Flamingo Beach, en Aruba

Las compañías aéreas han identificado este aumento en la demanda y buscan responder con nuevas opciones de conectividad.

En este sentido, y en relación a la demanda por las playas brasileñas, Flybondi incorporará por primera vez dos salidas directas desde Córdoba hacia Río de Janeiro y Florianópolis a partir de diciembre. En paralelo, desde Buenos Aires operará también dos nuevas conexiones para la temporada al nordeste brasileño: Salvador de Bahía.

De esta manera, en diciembre y marzo habrá dos vuelos semanales desde Córdoba a Florianópolis, que se incrementarán a tres en enero y febrero. En tanto, a Río de Janeiro volará desde Córdoba los martes, jueves y sábados de diciembre a marzo y se sumará una frecuencia el día domingo en enero y febrero.

Fuente: Infobae