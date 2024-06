Armas nucleares: modernización de arsenales ante el aumento de tensiones

The 9 nuclear-armed states—🇺🇸, 🇷🇺, 🇬🇧, 🇫🇷, 🇨🇳, 🇮🇳,🇵🇰, 🇰🇵 and 🇮🇱—together possessed an estimated 12121 warheads at the start of 2024.



Find out more➡️ https://t.co/hwXGg3URBP pic.twitter.com/aRldsJii1y