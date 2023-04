La cantante compartió en sus redes un profundo mensaje en el que confesó sus recientes problemas de salud e instó a sus fans a no juzgar a los demás por su apariencia

Luego de leer miles de comentarios sobre su cuerpo, Ariana Grande decidió romper el silencio y sincerarse ante sus fans. La cantante de 29 años compartió este martes un extenso video en su cuenta de TikTok en el que brindó precisiones sobre los problemas de salud que padeció hace un tiempo, a la vez que reflexionó sobre lo difícil que le resulta estar constantemente expuesta.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta”, comenzó. Y continuó: “Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo”.

“Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”, reveló.

La estrella pop explicó que si bien no debería estar brindando explicaciones sobre sus problemas de salud, creyó que seguramente “algo bueno podía surgir” si se mostraba abierta y vulnerable. “Hay distintas maneras de verse saludable”, indicó.

“Nunca sabés por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, agregó

“Les envío mucho amor, y creo que son hermosos sin que importe por lo que estén pasando, ni su peso, ni cómo les guste maquillarse en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”, expresó Grande, dirigiéndose a sus fans, al final del clip.

La intérprete de “Die for you” se encuentra trabajando en la adaptación cinematográfica de Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz, el exitoso musical de Broadway con canciones de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, basado en la novela Wicked: memorias de una bruja mala de Gregory Maguire.

El proyecto, que constará de dos películas, ya cuenta con buena parte de la primera entrega filmada. En una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, Grande se refirió a lo feliz que se encuentra por formar parte de esta apuesta. Junto a la foto de un arco iris, escribió: “Medio camino. Saboreando cada milésima de segundo que me queda con mi Glinda (aunque ella estará conmigo irrevocablemente, para siempre). ¡Ella me muestra tantas cosas nuevas todos los días! Estoy tan agradecida, no sé qué hacer o decir… Estar aquí en Oz, donde cada día cambia la vida… Sentir, aprender y crecer tanto a una velocidad tan cautivadora… Sentir tanto amor a mi alrededor. Comenzar cada día antes de que salga el sol y terminar después de que se ponga… Sostener mi llama gemela brillante, las hermosas y verdes manos de mi hermana Cynthia [Erivo] todos los días… Trabajar de la manera más segura, hermosa y amorosa, para ser dirigidos por el director más reflexivo, brillante, compasivo y cálido posible en este planeta, mi otro mejor amigo de Oz, Jon [Chu]. Estar transformando y sanando partes de mí que nunca supe que lo necesitaban. Perdónenme por esta publicación tan divagante. (…) Espero que esto no sea todo un sueño porque, por muy presente que esté tratando de serlo, seguro que se siente como tal. Feliz a medio camino junto a esta tripulación tan hermosa”, indicó.