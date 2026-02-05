Argentina y Estados Unidos preparan un ejercicio militar en conjunto de alto despliegue

Se denominará “Daga Atlántica”. Vendrán las Boinas Verdes, los Comandos Aéreos y los marines estadounidenses. Los detalles del operativo que se conocen hasta ahora

El Gobierno liderado por Javier Milei está terminando de cerrar los detalles para realizar un ejercicio combinado entre los Comandos de Operaciones Especiales de Argentina y de Estados Unidos, el cual se denominará Daga Atlántica o Atlantic Dagger. Dos altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el operativo está previsto para el próximo 6 de abril, aunque todavía resta determinar las coordenadas donde se hará.

“En términos políticos, probablemente sea el ejercicio combinado más importante de la historia reciente para Argentina”, confió a Infobae un funcionario que conoce el detalle de los preparativos. Por lo que trasciende, no será una práctica convencional, sino que se enmarca dentro de lo que se denomina un Ejercicio de Fuerzas de Operaciones Especiales, que en inglés y en el mundo de la defensa se lo conoce como SOF (Special Operations Training).

Estas unidades de élite de las distintas fuerzas se encargan de tareas de alto riesgo como contraterrorismo, rescate de rehenes y operaciones de guerra no convencionales.

Estados Unidos tiene diversas unidades de este calibre. Hasta el momento está confirmado que vendrán las Boinas Verdes del Ejército (Green Berets, en inglés), así como el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Air Force Special Operations Command). Fuentes con conocimiento de las gestiones también indicaron que vendrían unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas del Cuerpo de Marines (MARSOC).

Hasta el momento, la información de qué unidades de operaciones especiales argentinas estarán en estos ejercicios combinados permanece en reserva.

Es una posibilidad de que estén diferentes Compañías de Comandos del Ejército Argentino como la 601, la 602 y la 603; la Compañía de Fuerzas Especiales 601 y la Compañía de Apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales. La Fuerza Aérea Argentina tiene como su área especializada al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), mientras que en la Armada Argentina cuenta con la agrupación Buzos Tácticos y la agrupación Comandos Anfibios.

Como se suele acostumbrar en estos tipos de casos, se espera que haya un observador de un tercer país, que hay altísimas probabilidades de que sea España.

El acuerdo para realizar este ejercicio combinado se plasmó a través de un Memorando de Entendimiento firmado en marzo del año pasado durante una serie de encuentros realizados en el Edificio Libertador entre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Argentina y el Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

“Gracias a estas coordinaciones, la preparación militar será incrementada y la defensa regional se verá reforzada a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y el implemento de prácticas operacionales compartidas”, reza el comunicado lanzado en ese entonces por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ahora son dirigidas por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

“Todas las unidades estadounidenses se van a adiestrar con las nuestras. Pero lo que no tiene precedentes es el tamaño de lo que van a traer respecto a otras operaciones especiales que se están haciendo. Lo significativo es la mucha confianza que deposita Estados Unidos al traer a toda esa cantidad y calidad de personas y equipamiento. Se van a estandarizar técnicas, tácticas, procedimientos, controles, comunicaciones, entre otras cosas”, detalla una fuente inobjetable a Infobae.

Es por ese factor que desde Casa Rosada y el Ministerio de Defensa de la Nación creen que este ejercicio combinado se podría catalogar como el de mayor despliegue de la historia argentina, al menos en términos políticos.

Oficiales de los Comandos de Operaciones Especiales de Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo clave para el Ejercicio Daga Atlántica, fortaleciendo la cooperación militar entre ambas naciones

Las unidades estadounidenses tienen experiencia de combate real de manera mucho más recurrente que sus pares argentinos. Fuentes castrenses marcan que este tipo de coordinaciones con los Estados Unidos eran más frecuentes en la década de los noventa y que a partir de los años 2000 esa dinámica mermó significativamente.

“Este es un Ejercicio SOF combinado exclusivo con la primera potencial mundial y van a mandar todos equipos operativos. Desde aviones, blackhawks hasta otros equipos. Van a poner todos los fierros. Es inédito en los tiempos que corren”, justifican, buscando explicar el entusiasmo que había en ciertos despachos de la Casa Rosada. Aunque marcan que es difícil de mensurar la magnitud de este ejercicio respecto a otros, aseguran que “es el más importante de los últimos 25 años”.

Las ubicaciones geográficas donde se realizarán los ejercicios permanecen en resguardo de las autoridades. El año pasado, sitios especializados en la defensa marcaban que este podía contemplar incursiones ficticias diurnas y nocturnas en espacios continentales e insulares como Tierra del Fuego y Santa Cruz. En mayo del 2024, las Fuerzas Armadas Argentinas realizaron ejercicios multidominio en la Patagonia, más específicamente en las inmediaciones del Puerto de Punta Quilla.

Entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, se llevó a cabo el ejercicio combinado “Tridente” en las instalaciones de la Base Naval Mar del Plata. Durante tres semanas, la Agrupación Buzos Tácticos y los Navy Seals practicaron maniobras de abordaje, desplazamiento dentro de los buques y procedimientos de recuperación, entre otras técnicas. La fase final del ejercicio se llevó a cabo a bordo de una unidad naval que cumplía el rol de buque mercante, donde se integraron todos los conceptos incorporados y desarrollados en la etapa de planeamiento.

Alfiles que trabajan en la organización de los ejercicios de los próximos meses afirman que en 2027 habrá coordinaciones entre unidades convencionales de ambos países.

Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto ‘Tridente’ con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto)



