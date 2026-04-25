Argentina y el sector satelital: Innovación, Desarrollo y Futuro

Documental producido por las Fundaciones Embajada Abierta y Konrad Adenauer en Argentina.

En el mismo participan representantes de organismos clave y empresas del sector espacial: INVAP, CONAE, ARSAT, VENG, CNEA, INIDEP, ScanTerra, Mecánica 14, Ascentio Technologies, EPIC Aerospace, Satellogic, MSF Tech, así como referentes del mundo académico universitario: FIUBA, UNSAM e ITBA.

El documental busca visibilizar el desarrollo y la importancia del sector satelital argentino, un caso estratégico de innovación y soberanía. En él analizamos desafíos y oportunidades para fortalecer el posicionamiento internacional de la Argentina.