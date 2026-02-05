Argentina firmó un acuerdo estratégico con Estados Unidos sobre minerales críticos

El canciller Pablo Quirno afirmó que “Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos, apoyando cadenas de suministro seguras y promoviendo una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad en el largo plazo”.



Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo en Washington D.C para potenciar el suministro y procesamiento de minerales críticos, fundamentales para las nuevas tecnologías, con el fin de “garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global”. Del evento, realizado este miércoles 4 de febrero en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington D.C., participaron el canciller Pablo Quirno y su par estadounidense, Marco Rubio.

Las exportaciones mineras argentinas consiguieron un récord de 6.037 millones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual próximo al 30%. En ese contexto, el cobre y el litio se perfilan como los sectores más importantes a la hora de generar divisas y darles dinamismo a las diferentes economías regionales.

Argentina quiere lograr 100.000 millones de dólares en exportaciones totales en los próximos 7 años. Según los especialistas, las perspectivas son tan buenas que la minería podría superar los 20.000 millones de dólares y llegar a más de 30.000 millones de dólares hacia el fin de la próxima década.

Pablo Quirno anunció inversión minera por 14.000 millones de dólares en el RIGI tras reuniones en Washington

Tras reunirse con empresarios estadounidenses, el canciller Pablo Quirno confirmó una inversión de 14.000 millones de dólares en Argentina a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El funcionario se encontró el pasado 2 de febrero en Washington con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y con referentes de diferentes sectores productivos y directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras la reunión con Landau, en su cuenta de X, Quirno escribió: “La Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos, apoyando cadenas de suministro seguras y promoviendo una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad en el largo plazo”.

También habló de su encuentro “con empresas de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, entre otros sectores estratégicos, y representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo”, destacando que “Argentina tiene su macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad, reglas claras y un RIGI que vuelve a hacer viable invertir en el país”.

Además, el canciller argentino se encontró con Gary Nagle, CEO global de Glencore, una de las productoras de materias primas más importantes del mundo, que invertirá en dos proyectos de cobre: MARA (Catamarca) y El Pachón (San Juan).

Sobre este tema, Quirno aseguró que “ambos proyectos fueron presentados al RIGI y, en conjunto, sumarían una inversión cercana a los 14.000 millones de dólares, con un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo en nuestro país”.

Fuente: Perfil







