“Argentina, 1985” fue nominada a los premios Globos de Oro

La película de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani competirá en el rubro Mejor película extranjera.

“Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, fue nominada en el rubro Mejor película extranjera en los Globos de Oro 2023.

Así lo dio a conocer este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, compartiendo la lista completa de nominados. El filme, que aborda los Juicios a las Juntas militares, competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

La entrega de los Globos de Oro se llevará a cabo el próximo 10 de enero de 2023. El comediante Jerrod Carmichael será el anfitrión de la gala que es reconocida como la antesala de los premios Oscar donde también el filme argentino fue preseleccionado.

De qué trata “Argentina, 1985”

“Argentina, 1985” está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

La película es una coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill, y Amazon Studios. Los productores de Argentina, 1985 son Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín y Victoria Alonso. A cargo de la producción ejecutiva se encuentran Cindy Teperman y Phin Glynn.