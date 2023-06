Arde la interna libertaria

Aunque se impulsaba como “anticasta”, tiene entre sus filas al hijo del represor Bussi y a un sobrino de Carlos Menem. En las últimas horas le renunció su candidato a gobernador bonaerense, Guillermo Britos, y su máximo referente en Neuquén lo llenó de insultos. ¿Tiembla el armado liberal?

A días del cierre de listas, el derechista y libertario Javier Milei recibe fuego amigo y sufre una fuga de candidatos que se alejan con críticas, denuncias e insultos. En aquellos distritos donde todavía no perdió, sus alianzas se desmoronan y hay nombres que ya saltaron del barco libertario incluso antes de llegar a las PASO del 13 de agosto.

Quizás esto no son más que los ecos de la ruptura que tuvo meses atrás con uno de sus principales armadores, Carlos Maslatón, que denunció cómo La Libertad Avanza estaba volcándose cada vez más a un espacio mileicentrista y poco democrático. Aquella acusación remite rápidamente a la denuncia de Mila Zurbriggen, líder de la agrupación La Generación Libertaria, que denunció que para el economista que se vende como “anticasta” todo era “por guita o por sexo”.

“Milei se merece que lo escupan en la calle”

Una de los últimos traspiés que sufrió Milei fue de su excandidato en Neuquén, el periodista Carlos Eguía, quien lanzó fuertes acusaciones contra su exjefe político y aseguró que el líder de La Libertad Avanza “merece que lo escupan por la calle”.

Eguía viene de sufrir una fuerte derrota electoral meses atrásy ahora destrozó con un amplio abanico de insultos y descalificaciones a Milei, a quien calificó de “mentiroso, hipócrita, falso, turro, bosta, loco, enfermo, atorrante e hijo de puta”.

El enojo de Eguía tuvo como detonante la alianza que hizo La Libertad Avanza con la fuerza Arriba Neuquén, que se encolumnó detrás de Rolando Figueroa, el candidato triunfante en las elecciones. “Ayer me enteré por un tuit que habían armado una alianza con un partido de Larreta”, se lamentó antes de despotricar contra el economista libertario.

En Buenos Aires, a tachar la doble

En pleno año electoral, a Milei le sobran internas y le faltan candidatos. Sin ir más lejos, en la estratégica provincia de Buenos Aires – la madre de todas las batallas – el libertario también perdió a su candidato a gobernador, Guillermo Britos, que confirmó esta semana su salida del espacio libertario.

“Milei no me conocía y jamás me llamó, pero hablaba bien de mí en los medios”. De esta manera, el actual intendente de Chivilcoy declinó la posibilidad de formar parte de las listas de Libertad Avanza.

Ahora, no se descarta que Milei convoque a Carolina Píparo – quien meses atrás formalizó su pase al espacio del libertario – como candidata a gobernadora bonaerense. Lo cierto es que Píparo, que llegó a ocupar una banca en el Congreso de la mano de José Luis Espert, buscaba competir como candidata a intendenta de La Plata.

Llegó a la Legislatura con Lavagna y ahora es candidato de Milei

En la Ciudad de Buenos Aiers, en tanto, su candidato es el youtuber Ramiro Marra, a quien Milei conoció cuando fue su alumno en la materia de microeconomía en la universidad de El Salvador.

Marra llegó a la Legislatura porteña en 2019 en la boleta que tenía a Roberto Lavagna como candidato a Presidente. Sin embargo, su discurso de odio y violento se agudizó rápidamente y ahora se caracteriza por su libertinaje y sus mensajes violentos en redes sociales, donde también se jacta de ser el titular de una curiosa agrupación: el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA).

Esta semana, sin ir más lejos, Marra dijo que “la Educación Sexual Integral es una mentira política”. “La ESI es una mentira que te la enseñan en el colegio. Los chicos agarran una computadora hoy y aprenden todo. O sea, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer ideología de género”, disparó. Además, volvió a insistir en que hay que “quemar” el Banco Central.

El Dipy en La Matanza

En La Matanza tendrá a un particular candidato, el cantante de cumbia El Dipy que sin ningún tipo de experiencia en la política propuso como primera medida expulsar del partido a todos desempleados que cobran planes sociales. Claro, tras aclarar, sin una pizca excesiva de prejuicio, que allí “no labura nadie”.

En los últimos tres años la exposición pública del cantante de cumbia creció como nunca. Se transformó en recurrente invitado de programas de TV opositores, donde recibía el trato de un analista político o un consultor económico. Allí, desplegó críticas, muchas de ellas agresivas, con insultos y ataques, en especial a la figura de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Los anticasta de la casta

Una de las últimas críticas que recibió Milei por parte de Maslatón fue por el pésimo desempeño en las elecciones provinciales que se dieron hasta el momento, con el pobre resultado en La Rioja a la cabeza, donde llevó como candidato a gobernador a Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem, y superó apenas los 30 mil votos.

El apellido Menem no es el único con historia dentro de los candidatos de Milei. Un poco más al norte, en Salta, tuvo como líder de la lista a Marcos Urtubey, el hijo libertario del exgobernador peronista Juan Manuel Urtubey. La portación de apellido no lo ayudó, sacó 2 puntos y quedó séptimo.

La lista sigue, también en tierras norteñas, en Tucumán, Milei llevó como candidato a Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio Bussi, del que el economista fue asesor en 1999, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La estrategia tampoco funcionó, ya que quedó en tercer lugar, lejísimos de cualquier chance de gobernar.