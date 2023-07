Arde América: de la reunión de Jey Mammon con Belocopitt a la furia de Ángel De Brito

El conductor de LAM acusó a las autoridades del canal de activar un “operativo lavandina”.

El día que Jey Mammón regresó a América y desató una nueva interna que sacude al canal. El miércoles de esta semana, el humorista volvió al edificio de la calle Fitz Roy para cumplir con un raid de compromisos: su acordado mano a mano con Flor de la V en Intrusos, una reunión clave con uno de los dueños de la emisora y la grabación del especial de Secretos verdaderos que saldrá al aire este fin de semana. De la furia de Ángel De Brito contra las autoridades, al encuentro clave con Claudio Belocopitt antes de la ceremonia de los Martín Fierro.

Uno de los puntos más importantes de la agenda de Mammón en el canal de Palermo fue el mano a mano que mantuvo con Belocopitt, quien además de ser uno de los accionistas de la emisora, también es productor de La Peña del Morfi, ciclo que conducía Mammón antes de que Telefe decidiera de forma unilateral bajarlo de la pantalla por las repercusiones mediáticas de la denuncia por abuso sexual que presentó Lucas Benvenuto.

“Después de la nota, Jey subió a la oficina de Claudio Belocopitt. Las cosas no terminaron de buen modo, cuando Belocopitt trató de convencerlo de que no fuera el domingo, después de una charla por teléfono con altavoz con otros integrantes que se niegan a su participación”, precisó Rodrigo Lussich, al tiempo que Paula Varela completó la información del ciclo Socios del espectáculo: “La conversación fue un poco ríspida, le habrían comentado de esta incomodidad de sus compañeros”.

“Sucedió todo lo contratrio a lo que dijeron”, aclaró Mammón en diálogo con BigBang, al tiempo que desestimó los rumores del presunto malestar que sus ahora ex compañeros de trabajo le habrían manifestado al productor del programa: “Me reuní con Claudio, le dije que voy (a la entrega de los Martín Fierro). Hablamos de celebrar esa nominación como equipo, como corresponde”.

Ese no fue el único momento incómodo que se generó en el canal. Por la noche, cuando De Brito salía al aire desde el estudio del primer piso, el humorista abandonó las instalaciones de la emisora y fue abordado en vivo por el cronista de LAM. “Bien, me estoy yendo”, fue la escueta respuesta de Mammón ante la consulta vinculada a las acciones judiciales contra el canal y muchas de sus figuras. “¿Qué buscás con este embate judicial contra los medios?”, resistió el cronista. “No hay ningún embate judicial contra los medios, hay mediaciones con algunas personas”.

Cronista: "¿Qué buscás con estas mediaciones?".

“¿Qué buscás con estas mediaciones?”. Jey Mammón: “¿Están en vivo ustedes? Es con algunos comunicadores de LAM, de tu programa”.

C: "¿Querés hablarlo con ellos? Te pongo el retorno".

“¿Querés hablarlo con ellos? Te pongo el retorno”. JM: “No, los espero en las mediaciones”.

C: "Hoy te quejabas en Intrusos que no iban a las mediaciones".

“Hoy te quejabas en Intrusos que no iban a las mediaciones”. JM: “Los espero ahí en las mediaciones”.

Desde el piso, De Brito escuchaba atento las respuestas del humorista. Y es que, dato no menor, el conductor de LAM fue uno de los comunicadores apuntados por los abogados de Mammón. En concreto, les inició acciones legales por el delito de “calumnias e injurias” también a Yanina Latorre, Karina Mazzocco, Augusto “Tartu” Tartúfoli, José Núñez (gerente de América), Lucas Benvenuto y Nazarena Vélez.

Al cierre del fallido intento de móvil con el ahora ex conductor de La Peña del Morfi, De Brito ratificó cada una de las opiniones por las que Mammón le inició acciones legales y no ocultó su bronca con las autoridades del canal por lo que él mismo denominó el armado de un “operativo lavandina” para evitar las demandas.

“Lucas fue a hacer la denuncia sin abogado, no necesitó de todo un bufete que le armara la estrategia durante cuatro meses o que negocie un operativo lavandina con un montón de gente”, disparó el conductor, al tiempo que sumó: “¿Quiere accionar? Que accione. Él llamó a mediación a un montón de personas, algunas fueron notificadas y otras no. Hoy Karina (Mazzocco) habló de eso en su programa. Jey sabe que uno se puede presentar o no en la mediación”.

En el piso también se encontraban Latorre y Vélez, quienes aseguraron que aún no habían recibido ninguna notificación por parte de los abogados del humorista. “Iría a la mediación, no me retractaría de nada y le diría que opiné e hice mi trabajo”, anticipó la picante panelista.

“Flor (por De la V) creo que no fue a la mediación, que mandó a su abogado y evidentemente acordaron hacer este baldazo de lavandina que le tiraron hoy”, disparó el conductor, dándole pie a Latorre, quien cuestionó la entrevista en Intrusos: “Hablando de Flor y me hago cargo de lo que digo. ¿Cómo te sentás a conducir un programa, más con la lucha que ella tiene por la comunidad LGTB, a defender una causa como la de Lucas Benvenuto y hablás con él; y después te sentás con él (por Mammón) a tratar de ayudarlo? No podría hacerlo, me darían ganas de vomitar”.

De Brito también reveló no sólo que a él sí le llegó la notificación, sino que además asistió a la audiencia de conciliación. “Fui sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado. Duermo tranquilo, no tengo estos problemas de tener que andar explicando en tour por los programas… o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”.

“Las mediaciones son una instancia privada. Él pidió una retractación y una suma de dinero, que no estoy autorizado a decir”, prosiguió el conductor, antes de que Latorre lo interrumpiera para precisar el monto: tres millones de dólares. “En la mediación lo saludé, le di la mano, dije que no me iba a retractar y me retiré. Eso fue todo lo que pasó. No puedo contar otras cosas que ocurrieron, como sí hicieron Mammón y sus abogados que filtraron una foto”.

La furia del conductor de LAM con el canal escaló y en las últimas horas redobló la apuesta desde sus redes sociales, apuntando una vez más contra Flor de la V. “¿Qué te pareció la entrevista de Flor a Jey? Porque para mí re tibia estuvo”, fue la pregunta de uno de sus seguidores que De Brito eligió responder: “Flor no tiene aún herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda”.

Según pudo saber este portal, la decisión de las autoridades del canal de “arreglar” con Mammón fue una soltada de mano inesperada y tomada a personal por parte del conductor de LAM, quien hasta habría analizado la posibilidad de no renovar su contrato y trasladar su programa a otra emisora. Todo esto, claro, en el medio del baile que generó el desembarco de Marcelo Tinelli al Grupo América, quien asistió sin problemas al cumpleaños del conductor, pero a sus espaldas apoyó la decisión del canal de acatar las exigencias del humorista para evitar en especial la denuncia contra Núñez.

El destrato del canal no pasó inadvertido por De Brito, quien al igual que Tartúfoli se negó a conciliar con el humorista y está dispuesto a enfrentar ante la Justicia al ahora ex Telefe. “Lo cagaron todos”, advierten fuentes cercanas al conductor de LAM. Habrá que ver si Mammón avanza con su demanda y si las autoridades de América logran remendar la relación con De Brito, quien no descartaría un nuevo cambio de emisora.

Por Leo Morales-Big Bang News