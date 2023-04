Arcioni incorporó a 8000 empleados públicos a planta permanente

El decreto regulariza la situación de los trabajadores de la provincia que se encuentran precarizados desde hace décadas. El ministro de gobierno, Cristian Ayala, dijo que “no implica ningún impacto presupuestario”. También beneficia a otros 400 empleados que estaban en planta transitoria

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó este martes el decreto que incorpora a 800 empleados públicos a la planta permanente y mejora las condiciones laborales de otros 400 trabajadores.

La decisión de mejorar la calidad del empleo público, había sido anunciada en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

El ministro de Gobierno, César Ayala, comentó que esta era una deuda que los gobiernos venían arrastrando desde hace décadas con los trabajadores de las diversas áreas de la administración pública, y este año, gracias al trabajo realizado, se ven plasmados los resultados.

“Arcioni tomó la decisión política de terminar con muchos años de inestabilidad de muchos chubutenses que son empleados públicos provinciales que no tenían las mismas condiciones que sus otros compañeros de trabajos”, comentó por Cadena Tiempo el espíritu de este decreto.

Ayala precisó que 8000 empleados que se desempeñaban en la planta temporaria, ahora verán plasmados todos sus derechos al pasar a la planta permanente. En tanto que otros 400 trabajadores que están en planta transitoria pasarán a planta temporaria.

Al ser consultado, el ministro señaló que estas modificaciones “no generan gastos” para las arcas de la provincia. “Más de 8000 venían cobrando el mismo sueldo, pero no tenían condiciones de trabajo similares a los de planta permanente. No hay ningún impacto presupuestario, no se genera ningún gasto más a la provincia”, sostuvo.

En esta línea, explicó que “en primer lugar se elimina la planta transitoria, que era algo bastante irregular desde el punto de vista de la estabilidad laboral y quedan la planta permanente y temporaria, que es un paso previo para acceder a la primera”.

Esta política se inscribe, además, en la incorporación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la administración pública, que remplaza al ex decreto ley 1897.

Al respecto, Ayala reparó en que hasta que llegó la actual gestión, “no había en la provincia una política de empleo público en la provincia. Hay trabajadores que estuvieron décadas con inestabilidad. Hay que terminar con prácticas que hacen a la precariedad y menor eficiencia del estado”, concluyó.

Fuente: Diario Jornada