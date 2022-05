Arcioni firmó un convenio para la construcción de obras en el Club La Ribera de Rawson

Se trata de la ampliación de vestuarios, sanitarios, gabinetes médicos y gimnasio en el predio deportivo por una inversión de $750 mil pesos.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó en la tarde del jueves, un convenio para la ejecución de obras de ampliación de vestuarios, sanitarios, gabinetes médicos y gimnasio en el predio deportivo del Club Atlético Defensores de la Ribera de Rawson. Las obras comprenden una inversión de $750.000,00 a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).

El acto se realizó en instalaciones del Club capitalino donde participaron la gerenta General del IPVyDU, Ivana Papaianni; el intendente de la ciudad, Damián Biss; el presidente y la vicepresidenta del Club, Carlos Proboste y Liliana Morales; la tesorera de la institución, Valeria Eylestein, deportistas de la institución y vecinos.

El Gobernador al hacer uso de la palabra agradeció la presencia de la comisión directiva del club y las familias, al mismo tiempo destacó que participan “530 niños que estan acogidos en este club. Una institución que empezó desde muy abajo y que los aconpañaré como socio en su cumpleaños N°50”.

“El trabajo en conjunto es importante y los adolescentes seguramente habrán escuchado ello. Nos tocaron momentos difíciles, pero algo que nos ha caracterizado es el trabajo en conjunto. Hoy nos acompaña el intendente y como hemos visto muy pocas luces, pensamos que hay que trabajar juntos en el marco de la grandeza y la sinceridad. Por eso pondremos de cada uno para contar con mano de obra y los materiales sin esperar ningún rédito Político. La política de estado tiene que estar presente acompañando al as instituciones, y lo venimos demostrando”, remarcó el gobernador.

Arcioni insicó que “hablando con Damián y con toda la comisión, vamos a ponernos a trabajar de forma inmediata para que el Club tenga la iluminación que se merece. También recorrimos la zona de las cabinas de transmisión, aclaro que este es un primer aporte, luego se pagará un segundo aporte igual de un millón y medio de pesos, pero independientemente de eso, para que podamos tener una transmisión acorde, vamos a acompañar también la obra del primer piso, y así vamos a ir ayudando. Porque esa es nuestra obligación, acompañarlos”.

“Una de nuestras prioridades es acompañar a las instituciones y todos los jóvenes. Más allá de la competencia deportiva, una institución transmite valores. Desde pequeños saben lo que es el esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo, que son los valores de las personas de bien, y ahí me tendrán acompañándolos, con la mejor voluntad para estar trabajando entre todos. Gracias y ojalá pueda estar antes del 2024 para estar acompañándolos en la inauguración de las próximas obras”, concluyó el mandatario provincial.

“Para poder crecer, tenemos que trabajar en conjunto”

A su vez, Biss señaló que “realmente es una satisfacción enorme. No hay muchas oportunidades en que un Gobernador visite una entidad deportiva, por eso quiero agradecer la presencia a Arcioni, y sobre todo por firmar nuevas obras para el Club. Defensores de La Ribera es otro de los clubes de la ciudad que comenzó desde muy abajo, y con mucho esfuerzo han conseguidos grandes logros como por ejemplo la cancha de césped sintético, la cual le dio un salto de calidad enorme al Club. Para nosotros es muy importante que el Gobernador acompañe a estas instituciones, esta es una ciudad que viene con un atraso muy importante en infraestructura. No hay posibilidades de que una ciudad se desarrolle si no tiene a sus instituciones firmes. Creo que en este tiempo hemos crecido mucho y aprendimos que para poder crecer tenemos que trabajar en conjunto. Le agradecemos el acompañamiento y ojalá sigamos trabajando de la misma manera para seguir acompañando a las diferentes instituciones.

“La ayuda es para los jóvenes”

Por su parte, Proboste expresó que “es un día muy lindo para nosotros los canarios, poder tener la visita del Gobernador con estos anuncios. Siempre que viene una ayuda para el club es para los chicos y los jóvenes, para que sigamos mejorando y captando a más chicos que vengan a hacer deporte. Muchas gracias Gobernador, a Damián (Biss) y a Ivana (Papaianni) por la predisposición”.

El deporte con perspectiva de género

Morales se refirió a la importancia de las obras y resaltó que “para nosotros es muy importante trabajar la perspectiva de género desde las políticas de gestión del Gobierno. Es muy importante acceder a tener la accesibilidad al deporte en femenino y masculino, por eso cuando hablamos con Papaianni, fundamentamos el proyecto con avanzar vestuarios que puedan ser utilizados por ambos géneros. También queremos anunciar que contamos con handball, una nueva disciplina que se sumará al Club. Un agradecimiento especial para el Gobernado que lleva adelante esta obra tan importante para nosotros”.

Socio N° 551

Luego de la rúbrica, la comisión directiva del Club capitalino le obsequió una camiseta de la institución al gobernador, Mariano Arcioni, junto a un carne el cual lo inscribe al mandatario provincial como el socio N° 551.

Obras

Las obras de ampliación financiadas por el Gobierno Provincial serán de suma importancia para la vida deportiva del Club, ya que se ampliarán los vestuarios, permitiendo que haya vestuarios diferenciados tanto para las actividades femeninas, como para las masculinas. La construcción de un gabinete médico, para por atender cualquier situación de emergencia, y las ampliaciones en el gimnasio y en los sanitarios.