Arcioni firmó con Nación y Río Negro el acuerdo de financiamiento para la obra de optimización del sistema eléctrico en la Comarca Andina

Se trata de un proyecto de infraestructura energética que traerá grandes beneficios para Lago Puelo, Las Golondrinas, Cholila, El Hoyo, Epuyén y El Bolsón. Favorecerá el crecimiento del sector turístico y de las diversas actividades productivas.

El gobernador Mariano Arcioni firmó este jueves en Buenos Aires el acuerdo para el financiamiento del “Plan de obras destinadas a optimizar el sistema de abastecimiento eléctrico de las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42”, junto al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que permitirá concretar un anhelado proyecto de mejora de la infraestructura energética que traerá grandes beneficios para las localidades alcanzadas, el crecimiento del sector turístico y de las diversas actividades productivas que se desarrollan en la región cordillerana.

También estuvieron presentes en el encuentro el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia, Gustavo Aguilera; y los intendentes de Epuyén, Antonio Reato; Trevelin, Héctor Ingram; El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman; y El Maitén, Oscar Currilén, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Desarrollo económico y social

Una vez finalizado el acto, y en diálogo con la prensa, Arcioni manifestó que “hoy estamos muy contentos porque finalmente pudimos concretar el financiamiento para esta obra tan anhelada por toda la Comarca Andina, clave para continuar desarrollando nuestro sector turístico y las diferentes actividades productivas de la zona cordillerana, que ha experimentado un crecimiento demográfico notable durante los últimos años, el cual requiere ampliar la infraestructura energética instalada para abrir la posibilidad también de que se radiquen nuevas industrias, pymes y empresas orientadas tanto al mercado interno como así también al sector exportador”.

El gobernador agregó que “hemos podido concretar el financiamiento de esta obra trascendental gracias a un trabajo conjunto desarrollado con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras”.

“Se trata de un trabajo de planificación desarrollado durante muchos años por ambas provincias y el gobierno nacional, y también han desempeñado un papel clave en la gestión del proyecto los diferentes intendentes municipales de la Comarca. Se ha trabajado de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado, y hoy podemos ver este resultado que nos llena de satisfacción y que abre una perspectiva muy positiva en materia de desarrollo económico y social para toda la Comarca Andina, no sólo para las localidades chubutenses sino también para la provincia de Río Negro”.

Características del proyecto

Este acuerdo permitirá ejecutar con financiamiento nacional la obra planificada años atrás a través de un convenio firmado en forma conjunta por las provincias del Chubut y Río Negro.

Desde el comienzo de su gestión, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, trabajó de manera coordinada con el Gobierno de la Provincia de Río Negro con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la modernización del sistema eléctrico en las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, Las Golondrinas, Cholila, El Hoyo y Epuyén.

De este modo, Arcioni ha realizado las gestiones pertinentes ante las autoridades del Gobierno Nacional, obteniendo así el financiamiento que permitirá ejecutar las obras y dotar al sistema de una mayor capacidad y un servicio más estable.

Los trabajos implicarán una inversión aproximada de 8 millones de dólares y serán realizadas en un 50% por cada provincia. Las obras a ejecutar por Chubut comprenden la construcción de la Línea de Media Tensión 33 kV desde la Estación Transformadora (ET) El Coihue a la nueva Estación Transformadora Epuyén.

Asimismo, implica la ampliación de la Estación Transformadora El Coihue (campo nuevo de 132 kV, reemplazo de celdas de 33 kV y readecuación de las instalaciones existentes), provisión, montaje, conexionado y puesta en marcha de las celdas correspondientes de 33kV en la Estación Transformadora Las Golondrinas.

Por otra parte, Río Negro deberá trabajar en la construcción de la Línea doble terna de Media Tensión en 33 kV; desde el ET El Coihue 132/33 kV a la ET Las Golondrinas 33/13,2 kV con un primer tramo subterráneo hasta encontrar la Ruta Nacional N° 40 en la zona de “El Pedregoso”.

En las cercanías al puente “El Salamín” se anexará una nueva terna de 13,2 kV al tendido subterráneo hasta llegar a la ET Golondrinas. Finalmente se vinculará una terna de 33 kV desde la ET Golondrinas con el cable subterráneo existente proveniente de la ET El Bolsón a unos 1000 metros de la ET Golondrinas.