Arcioni confirmó un incremento en el presupuesto con perspectiva de género y será de $ 1.078 millones

Fue en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y la Diversidad ante la presencia de referentas de la Provincia.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este viernes en Rawson, las actividades en el marco de la Jornada de Lucha y Reivindicación en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y la Diversidad. Reivindicó las políticas públicas que la Provincia lleva adelante en materia de género y anunció el incremento superior al 30% en el presupuesto con perspectiva de género 2023.

Del acto, que se desarrolló en el SUM de la Administración de Vialidad Provincial, participaron la ministra de Salud, Miryám Monasterolo, las subsecretarias de Información Pública, Vanesa Abril; de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo; de Turismo, María José Pögler; de Programas de Salud, Valeria Nazar, de Industria, Nadine Seron y de Coordinación -dependiente de la Subsecretaría de Agricultura- Lorena Abreu.

También estuvieron presentes las subsecretarias de coordinación y enlace -dependiente de la Secretaría General- María José Salvagnini; de Prevención y Participación Comunitaria, Sandra Muñoz; de coordinación de Gestión -dependiente del Ministerio de Seguridad-, Alejandra Paz; la presidenta de la Administración de Vialidad Provincial, Cynthia Gélvez, la gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Ivana Papaianni, el director de Diversidad, Richard Alvarenga, el gerente General del Instituto de Asistencia Social, Francisco Salto, diputados provinciales, e integrantes de la mesa Interpoderes, referentas comunales e invitados especiales.

Pioneros en políticas públicas

El gobernador Mariano Arcioni destacó el trabajo realizado desde el área de la mujer y aseguró que “somos pioneros en muchas políticas públicas que se están llevando a cabo y desde el Gobierno Provincial. Seguimos acompañando con programas, leyes y este tipo de herramientas que, si no hay detrás recurso humano y una política de estado clara y concisa es imposible de implementar”.

Además, el mandatario provincial anunció el aumento de más del 30% en el presupuesto de Chubut con perspectiva de género para el 2023: “El año pasado rondaba los 700 millones de pesos, y en el nuevo presupuesto que ingresará el lunes a Legislatura está previsto que sea de 1.078 millones de pesos, justamente para acompañar todas las políticas públicas que se están llevando a cabo”.

“También estamos esperando que se dé rápido la aprobación de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad que anunciamos y ya está avanzado porque necesitamos llegar con las herramientas desde otro lado y cuanto antes lo tengamos mejor”, añadió Arcioni.

Asimismo, manifestó que “esto se hace con la sensibilidad de entender cada una de las necesidades y felicitó al equipo de trabajo que está siempre para tender una mano y acompañar a las personas que los necesiten, tenemos que llegar a esa voz que está pidiendo a gritos contención y ayuda”.

Los casos en Chubut

Durante su presentación, la directora de Géneros y Diversidad, Elba Willhuber, manifestó que “este 25 de noviembre es una conmemoración más que tenemos desde nuestro lugar, con la finalidad de sensibilizar, de concientizar y seguir por la lucha de todos los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, y de la diversidad”.

La funcionaria precisó que, en Chubut, “tenemos alrededor de 4.000 mujeres y diversidades que están en situación de alto y altísimo riesgo de violencia. Están integradas al programa ¨Acompañar¨ y también atendidas con un programa que el Gobernador firmó en el año 2019 que es de fortalecimiento a personas en alto riesgo. Ojalá que sea ley en algún momento”.

En esa línea, sostuvo que “de cada tres mujeres, niñas y adolescentes, hay una que sufre violencia de género en Chubut. Tenemos miles de casos y hasta el momento ningún femicidio en la Provincia”. Sin embargo, Willhuber reveló que a nivel país “hasta el 31 de octubre, hubo 212 femicidios”.

Compromiso y colaboración mutua

“Hoy tengo miedo, siento que me falta el aire. No puedo ni caminar, me caí por las escaleras, le dije al médico”, es un relato que “hemos escuchamos junto al equipo de trabajo en nuestras recorridas por cada punto de la Provincia”, manifestó la funcionaria e indicó que “hemos tenido intervenciones en comunas rurales donde tuvimos que trasladar a una mujer con cuatros hijos a Corrientes ante el primer intento de femicidio. También hemos tenido que trasladar a una señora a Colombia”, expresó.

Willhuber aseguró que “todo este trabajo necesita compromiso y colaboración mutua. Tenemos que entender que estamos ante una persona en estado de extrema vulnerabilidad. Tenemos que ver esta violencia en el contexto en el que vivimos, que responde a un modelo donde se promueve la dominación, el control, el poder en sí mismo. Vivimos en una sociedad donde hay relaciones asimétricas de poder”.

Reivindicación de derechos y protocolo provincial

La directora de Géneros y Diversidad manifestó que “si bien hoy es un día de lucha, nos quedamos con la reivindicación de estos derechos, de la eliminación de la violencia contra la mujer y la diversidad, impulsando medidas alternativas”. Al respecto, se refirió a la presentación de “un protocolo provincial contra las violencias de género que fue elaborado entre todas las referentas de género”.

Consideró que “es fundamental que ellas tengan esta guía, con indicadores de riesgo para evaluar las situaciones más extremas y garantizar el acompañamiento tan necesario. Ya lo tenemos como un aporte que hace el Gobierno a todas las personas que trabajan en esto”.

Mil Micaelas, igualdad de derechos y fondos de emergencia

La funcionaria habló además del Programa ¨Mil Micaelas¨ que se implementa en la provincia para la formación de “operadores y operadoras con perspectiva de género en territorio”. Señaló que “todo ahora se trabaja intersectorialmente, las organizaciones sociales son las que acompañan y brindan contención, y hay un trabajo territorial muy importante. Y por eso, se necesita formar a estas personas que son tan necesarias en cada lugar de Chubut”.

Asimismo, “hay otro programa que tenemos que es ¨Camino a la igualdad¨, donde las mujeres están teniendo un trabajo como históricamente lo hacía el hombre, y es un gran avance en la igualdad de derechos. Hay mujeres maquinistas que están en la ruta, mujeres bomberas que van al fuego, hay mujeres conductoras de taxis y colectivos”, destacó.

Sostuvo que “otra de las acciones es la incorporación de personas trans a nuestros sistemas de Gobierno. Hay una ley provincial”, y remarcó los aportes que se reciben desde Lotería del Chubut a través de “un Fondo de Emergencia para recursos y el funcionamiento que necesita cada referenta de género”.

Unidades de tránsito y carteles en comunas

Finalmente, Willhuber recordó el funcionamiento de la Línea 144 a nivel nacional y la 137, en el orden provincial, para la atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género. En ese sentido, reveló que a través de Vialidad Provincial y de la Policía del Chubut, “se están ploteando carteles para cada comuna rural”. E indicó que, junto a la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni, “estamos trabajando en unidades de tránsito en todo Chubut”.

Convenio

En la oportunidad, el Gobernador rubricó un convenio marco de cooperación a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano con la Fundación Puerta Violeta, destinada a la protección y asistencia de familias que sufren violencia de género.

Protocolo Provincial de Violencia de Género

Asimismo, se hizo entrega del Protocolo Provincial de Violencia de Género el cual propone un abordaje integral e interseccional para la prevención de las situaciones de violencia por motivos de género, a través de herramientas que nos permitan identificarlas, contar con indicadores de riesgo para evaluar las situaciones más extremas y garantizar el acompañamiento de las personas en situación de violencia.

Programa de Formación “Mil Micaelas”

Por otra parte, se presentó el Programa de Formación “Mil Micaelas”, el cual comprende una formación de Promotoras y Promotores Territoriales en Violencias por motivos de Género en la Provincia, con el objetivo de contribuir en la erradicación de la violencia de género, brindar herramientas de abordaje territorial y promover el acceso a información fundamental para prevenir la violencia de género en todas sus formas.

Aportes

Por otra parte, se entregaron aportes desde el Instituto de Asistencia Social para el fortalecimiento del Área de Mujeres, Géneros y Diversidad, buscando consolidar políticas públicas, asegurando mecanismos de transversalización de la perspectiva de género y diversidad en todo el país. En ese marco, se concretó un aporte de 200 mil pesos para las comunas de Dique Florentino Ameghino, Aldea Epulef, Aldea Beleiro, Aldea Apeleg, Cushamen, Gan Gan y Lagunita Salada.

Camino a la Igualdad

El Gobernador además hizo entrega de diplomas en el marco del Programa “Camino a la Igualdad”, que promueven políticas de igualdad para combatir los estereotipos de un androcentrismo. Es por ello, que se reconoció a mujeres que realizan tareas históricamente masculinizadas; a la conductora de Taxis, Andrea Collinao; a Paola Rodríguez, quien es marinera; a Rosa Mermoud, conductora profesional de colectivos, a Zulema Saibiene, taxista; a Amaranta Dos Ramos, primera maquinista de Vialidad provincial y a la Bombera Martina Álvarez Davies.

Al dialogar con la prensa, la chofer de colectivos Rosa Mermoud, señaló que “es un día muy importante para la mujer, hoy podemos desempeñar de la misma manera que lo hace un hombre”. Comentó que en sus inicios “los pasajeros tenían desconfianza, más que nada los hombres pero ahora se acostumbraron. Estoy hace tres meses trabajado en el transporte urbano de Rawson. Es una experiencia muy linda”.

A su turno, Amaranta Dos Ramos, Técnica Vial y la primera maquinista de Vialidad Provincial, agradeció el reconocimiento otorgado por el gobernador Arcioni, y detalló que “mi trabajo consiste en repasar los caminos de la Provincia y hacerme cargo del mantenimiento de las rutas”. En relación a cómo fue recibida por el equipo de trabajo, aseguró que “por suerte, he tenido muy buenos compañeros, la primera vez que me tocó ir a la campaña me guiaron bastante y estoy muy agradecida por eso”.

Por su parte, Paola Rodríguez contó que “ser marinera es un poco difícil ya que es un ambiente muy masculino. Al ver a una mujer se sorprenden, pero más sorprendente es ver que cuando estamos con tus compañeros arriba de un barco, y somos todos realmente una familia, y la gente se imagina cosas que tal vez no ocurren, pero sí de parte de los empresarios hay un cierto machismo”.

“Arriba de un barco somos todos compañeros, somos todos hermanos, y nos cuidamos entre todos, en los 20 años de navego, jamás hubo una falta de respeto por parte de algún compañero o algún tipo de problema, es más que todo la mirada de la sociedad, como lo miran desde afuera. Me pone orgullosa este reconocimiento, es emocionante más que todo por el tema de mis hijos, el sacrificio que hacen junto conmigo acompañándome y esperándome siempre en casa, teniéndome paciencia”.