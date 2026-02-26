ARCA endurece el control del monotributo y golpea de lleno a los contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, puso el foco en los movimientos de dinero que realizan los monotributistas a través de billeteras virtuales. La medida implica que estos datos se incorporen a los sistemas de control y fiscalización con el objetivo de contrastarlos con la facturación declarada por cada contribuyente.

El crecimiento de las fintech y el uso masivo de aplicaciones como Mercado Pago, Naranja X o Ualá consolidaron a las billeteras digitales como uno de los principales medios de pago en el país. En ese contexto, ARCA amplió el universo de información que analiza, incluyendo transferencias y depósitos realizados en estas plataformas.

Según el esquema vigente, el organismo puede considerar la totalidad de los movimientos registrados, ya sean transferencias propias, de terceros o pagos recibidos, y compararlos con los ingresos declarados en el monotributo. Si detecta inconsistencias relevantes entre los montos facturados y los fondos acreditados, puede iniciar procesos de revisión.

Entre las posibles consecuencias figura la recategorización de oficio, un procedimiento mediante el cual el sistema ajusta automáticamente la categoría del contribuyente si entiende que superó los parámetros establecidos. En casos más graves, también podría evaluarse la exclusión del régimen simplificado.

Además, las billeteras virtuales actúan como agentes de información ante el fisco y, en determinadas operaciones, pueden aplicar retenciones vinculadas a impuestos como Ingresos Brutos. Esto refuerza el cruce de datos entre las plataformas digitales y el organismo recaudador.

Especialistas recomiendan a los monotributistas llevar un control detallado de sus movimientos y verificar periódicamente que los montos acreditados coincidan con la facturación declarada. El sistema informático utilizado para estos cruces permite detectar desvíos y aplicar ajustes automáticos, por lo que mantener la información actualizada resulta clave para evitar sanciones.