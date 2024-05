Arbeletche y los 7 permisos de pesca: “El 31 de mayo es la fecha límite para el pago o serán revocados y luego licitados”

En el marco de la eventual revocación de siete permisos de pesca provinciales, el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, explicó los alcances de la iniciativa que prevé el posible pago, por parte de las pesqueras, del equivalente a los permisos de pesca -suma que ronda en los 7 mil a 8 mil millones de pesos-, para lo cual se les concederá un “derecho de preferencia”.

Y en el caso de aquellas que no quieran realizar dicha erogación -que será destinada a la refacción y construcción de escuelas y a la compra de insumos médicos-, los permisos serán revocados y posteriormente licitados. Según anticipó el funcionario en el programa Media Mañana, que se emite por la pantalla de Canal 7, una parte menor de las empresas comunicaron que judicializarán el tema; y el plazo límite para el pago exigido por el Gobierno provincial es el próximo 31 de mayo.

REVOCACION Y LICITACION

“Cuando se crean permisos pesqueros, en cierta forma se está dando acceso a un recurso que es de todos los chubutenses, y no es un recurso menor sino muy valioso. No voy a hacer juicios de valor sobre cómo se otorgaron, sino que tenemos que plantear cómo solucionar este desequilibrio en el cual el (anterior) Gobierno dio 7 permisos y a cambio de ello recibió prácticamente nada, es insuficiente. Consecuentemente, estamos diseñando un esquema de licitación de los permisos, pero con un derecho de preferencia; es decir que las empresas que los obtuvieron y que contrataron a los empleados, que son empresas serias y están trabajando, van a tener un derecho de preferencia de abonar una determinada suma a la provincia de Chubut, la cual irá a una cuenta específica para la reparación y construcción de escuelas, y compra de insumo en los hospitales, de acuerdo a lo que ha decidido el Gobernador”, explicó Arbeletche.

En caso de que las empresas “no deseen utilizar este derecho de preferencia que les vamos a dar, el permiso será licitado al mejor postor, a la empresa que pague la suma más alta, y por supuesto respetando lo que dice la ley: 80 trabajadores, plantas que sean de Chubut y que tengan cinco años de antigüedad”, añadió el funcionario. Y precisó que “este derecho de preferencia lo damos porque, como ya se crearon las relaciones laborales, nos parece que será lo menos lesivo para esos ochenta trabajadores, y de esta forma consideramos que se restablece el equilibrio; la provincia les da algo muy valioso y las empresas le van a tener que dar algo a la provincia, para el beneficio de toda la población”.

FECHA LIMITE

Consultado sobre la instancia administrativa en la que se encuentran los siete permisos, Arbeletche confirmó que “el pasado lunes salieron las cartas documento por parte de la Secretaría de Pesca, donde se les exhorta a las empresas que recibieron los permisos a utilizar el derecho de preferencia, y tienen hasta el 31 de mayo para expresarse”, sumando a ello que “si no quieren utilizar ese derecho, a partir del 31 de mayo se prosigue al procedimiento de revocación de estos permisos y su posterior licitación”.

Asimismo, anticipó que “para antes de la temporada de pesca, que comenzará entre noviembre y diciembre, esto deberá estar solucionado”.

RECURSOS Y GANANCIA LOCAL

“Algunas empresas han dicho que sí, otras están más reticentes y otras directamente han manifestado que judicializarían la cuestión. Esa cuestión no me preocupa, lo he trabajado con la Asesoría General de Gobierno, con el fiscal de Estado, hemos analizado todo el expediente en el que otorgaron los permisos, y la verdad es que nos encontramos con que tenemos razón: el Artículo 1 de la nueva ley de Pesca establece que los permisos pesqueros y los recursos tienen que tener el máximo interés para la sociedad, y eso no se está cumpliendo”, especificó el titular de Pesca provincial.

Por otro lado, explicó que “la Constitución de la Provincia del Chubut tiene una letra similar, donde establece que los recursos similares tienen que ser para un aprovechamiento integral de la sociedad, y esto no está sucediendo porque es mucho el beneficio que se lleva la empresa contra la contraprestación que recibe la provincia, y se puede equilibrar mediante este pago”.

MERCADOS INTERNACIONALES

Sobre la participación de Chubut en la Expo Seafood, que se realizó el 24 y 25 de abril en Barcelona, España, Arbeletche contró que “es la feria internacional más grande del mundo, donde están todos los países pesqueros y aquellos no pesqueros, prácticamente estaba todo el globo allí” y planteó que “es fundamental que nosotros participemos para fortalecer el posicionamiento del langostino en el mercado”.

En la misma línea, destacó que “tenemos un producto único: natural, salvaje, y que además tiene un sabor muy superior al resto, pero competimos contra langostinos de criadero, que son animales que están en tierra en cautiverio y a los que se les administran antibióticos, anabólicos y colorante, y no tiene el más mínimo punto de comparación con nuestro producto, pero por supuesto sale a un valor mucho más bajo; tiene un valor de costo de 4 dólares contra 6 o 7 dólares del nuestro”.

“Tenemos que lograr que el mundo entienda que nuestro producto no tiene nada que ver con el langostino de criadero, y allí es donde tenemos que hacer el trabajo en las ferias de tratar de hacer entender a los compradores y consumidores, que deben optar por la calidad”, precisó.