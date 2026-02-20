Aprobaron la Ley de Amnistía en Venezuela: “Hay que saber pedir perdón”, dijo Delcy Rodríguez

La promulgación de la histórica marcha atrás del chavismo hará que sean liberados los centenares de presos políticos que siguen encarcelados, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo. Los detalles.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves 19 de febrero la esperada “Ley de Amnistía”, que fue aprobada por unanimidad y hará que sean liberados todos los presos políticos, y señaló que “hay que saber pedir perdón”, un cambio histórico para el chavismo que se debe al conmocionante arresto del expresidente Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, fue la frase completa de Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. La mandataria firmó el documento de promulgación en el palacio presidencial de Miraflores apenas momentos después de su aprobación en el Parlamento por unanimidad y Rodríguez calificó esa votación como “un acto de grandeza”.

La ley de amnistía es una iniciativa de Rodríguez, quien asumió funciones de forma interina tras la captura de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero. Según Foro Penal, ya 448 opositores han quedado en libertad condicional desde el 8 de enero, cuando se inició un proceso de liberaciones a cuentagotas.

Sin embargo, todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela, y entre ellos se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Rodríguez pidió la “revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía” para “curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática”. “Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, auguró.

La ley especifica 13 momentos clave de los 27 años de chavismo en el poder, el resultado de arduas discusiones fuera del hemiciclo. Va desde el golpe de Estado al popular y fallecido presidente Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Es una ley para “que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente”, consideró la presidenta encargada.

Fuente: Perfil








