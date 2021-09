Aprobaron el protocolo para la llegada de cruceros a Chubut

Así lo anunció el Ministro de Salud, Fabián Puratich. A su vez, adelantó que el próximo paso es elevar el pedido a Nación para que el puerto de Madryn pueda ser incluido dentro de los itinerarios de las navieras.

Ayer jueves, el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, se reunió con integrantes del equipo de trabajo que se creó para elaborar el protocolo sanitario para la apertura del turismo de cruceros.

La reunión se realizó en la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) y allí aseguró que se aprobó el protocolo elaborado para el ingreso de cruceros a la ciudad chubutense. Sin embargo, aún resta el siguiente paso que será la elevación a Salud de Nación para que el puerto de Madryn pueda ser incluido dentro de los itinerarios de las navieras.

En la actualidad, la APPM cuenta con un total de 39 buques anunciados para ingresar al puerto. Pese a que los anuncios son de empresas navieras pero no implican confirmación definitiva de la escala.

Bajo ese contexto, la presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo de Madryn, Leticia Benítez, indicó que tras los anuncios de Nación, las expectativas de cruceros en Chubut son bajas, debido a que “todavía quedan muchas cosas por hacer”, indicó.

Explicó que se suma también que “Argentina no tiene sus fronteras abiertas -y- todos estos grandes barcos necesitan al menos 3 o 4 meses de preparación”, y señaló que “Ojalá todo se alinee para que tengamos al menos 3 o 4 cruceros -pero- las pruebas piloto (en el mundo) no fueron muchas y los países están con temor, es por eso que no hay mucho movimiento a nivel mundial en el tema cruceros”.