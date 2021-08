La periodista expuso que tuvo una relación amorosa con la actriz, con quien también habría compartido hombres. Además contó que banca el poliamor.

En las últimas horas, la comunicadora Any Ventura estuvo en boca de todos tras dar a conocer que tuvo un romance con la actriz, Graciela Borges. En este sentido, la periodista sin pelos en la lengua añadió que tuvieron una relación hace muchos años y que no fue para nada, algo exclusivo. “Estamos en condiciones de blanquearlo”, aseguró.

“El poliamor no es de ahora. No es que me gustan las mujeres, pero de pronto, hay una mujer que me gusta; y hace un tiempo ocurrió con una gran actriz argentina, con la que jugaba a que éramos novias: la Borges. Fuimos y tuvimos una etapa de novias”, explicó Any sobre el vínculo que supo unirla a la artista de 80 años.

Lo cierto es que la revelación surgió a partir de sus palabras sobre el poliamor y devota que es a ese modelo de relaciones afectivo-sexuales. “Soy una abuela con novios. Hay un señor que viene el fin de semana, no vamos a hablar de edad, vamos a hablar de conceptos. Tengo uno, pero estoy creyendo en el poliamor”, dio a conocer Ventura.

“Vos me abriste la cabeza, primero te critiqué y después dije: ‘No, tiene razón’”, lanzó sorpresivamente la periodista en complicidad con Florencia Peña. “Ella dio el puntapié inicial. Había tenido la fantasía con otras señoras, pero nunca lo había transitado”, expresó Any.

Fue entonces que se explayó sobre el noviazgo que mantuvo con Graciela Borges. “Justo coincidimos en el mismo gimnasio y después de la gimnasia, chau. Pero no fue un touch and go, esto tiene una historia”, aclaró dando cuenta que no fue un encuentro único, sino que su relación tuvo continuidad.

“Duró un montón y después seguimos siendo muy amigas. Cada tanto nos reímos y lo recordamos. La adoro, lo que nos divertíamos, lo que hablábamos de los señores. A veces nos tocaba compartir”, destacó la periodista. A la hora de hacer referencia a los hombres que compartieron, sostuvo que no daría nombres específicos. “Hay gente que tiene familia, hijos, no los vamos a arruinar ahora. Lo único que voy a decir es que no fue en simultáneo, no fue un festival”, justificó.

Tras asegurar que actualmente sigue siendo muy amiga de la actriz, Any Ventura explicó los motivos por los cuales se terminó el noviazgo. “Hubo amor. Seguimos con una relación amorosa, pero no tiene que ver con un noviazgo. Se cortó porque pasó el tiempo, tuvimos otras historias y otra vida”, culminó.