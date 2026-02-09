António José Seguro elegido presidente de Portugal: fue el candidato más votado de la historia en la carrera por el cargo

El candidato del Partido Socialista era el gran favorito para derrotar al líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El candidato presidencial portugués António José Seguro, apoyado por el Partido Socialista de centroizquierda, obtuvo una contundente victoria sobre su rival André Ventura, del partido de extrema derecha Chega, en las elecciones del domingo, según los resultados oficiales con el 99% de los votos escrutados.

Seguro se convierte así en el primer presidente del bando socialista en 20 años y regresa a una posición destacada en la política nacional tras una década alejado de la escena política. En su discurso de victoria, prometió ser un presidente exigente y vigilante, pero nunca en la oposición.

“Prometí lealtad y cooperación institucional con el Gobierno. Cumpliré mi palabra. Nunca seré un contrapoder, sino un presidente que exige soluciones y resultados”, declaró Seguro.

Según los datos más recientes, Seguro, a sus 63 años, se aseguró un mandato de cinco años en el Palacio de Belém, obteniendo el 66,8% de los votos, más que el 33,2% de André Ventura.

De esta forma, se convirtió en el presidente electo que obtuvo la mayor cantidad de votos para asegurar su elección. El lunes por la mañana, ya había obtenido 3.482.481 votos, superando los 3.459.521 obtenidos en las elecciones presidenciales de 1991 por su compañero socialista Mário Soares, quien, sin embargo, sigue siendo quien logró convencer al mayor porcentaje de la población (70,35% de los votos).

En su discurso de victoria, António José Seguro también garantizó estar “por encima de los partidos, [porque] eso es lo que exige la Constitución”, intentando transmitir un mensaje de independencia: “Mi libertad es la garantía de mi independencia”.

Y, tras las consecuencias de las diversas depresiones que afectaron al país, ofreció sus condolencias a los afectados y solicitó apoyo inmediato para las familias y empresas afectadas. “La solidaridad del pueblo portugués no puede sustituir la responsabilidad del Estado”, declaró el presidente electo.

Durante la campaña, el exlíder del Partido Socialista buscó presentarse como una figura moderada, prometiendo una postura de cooperación con el gobierno minoritario del PSD y el CDS-PP, liderado por Luís Montenegro, y rechazando la retórica antisistema y antiinmigrante del candidato Chega.

En la segunda vuelta, Seguro contó con el apoyo de varios políticos de diferentes tendencias políticas, incluyendo algunos de los que derrotó en la primera vuelta, quienes expresaron su deseo de frenar la creciente ola populista que se ha manifestado en toda Europa.

El mejor resultado jamás logrado por Chega

Aunque la noche no terminó con la victoria de André Ventura, lo cierto es que, en estas elecciones, Chega superó el millón y medio de votos por primera vez, convirtiéndose en el mejor resultado electoral jamás logrado por el partido. A las 6:30 de este lunes, ya había 1.729.381 votos a favor del candidato de la derecha radical.

Aunque no alcanzó los casi dos millones de votos obtenidos por la Alianza Democrática en las últimas elecciones legislativas, Ventura obtuvo el 33% de los votos, superando el 31% obtenido por los partidos gobernantes en mayo, en los mismos comicios.

Aun así, André Ventura afirmó sentirse fortalecido tras la noche electoral. Afirmó ser el líder de un movimiento “imparable” que, tarde o temprano, logrará “transformar Portugal”, en nombre del pueblo, contra las élites.

Tras el anuncio de los resultados, Ventura expresó su optimismo respecto al partido que fundó, afirmando: “Creo que el mensaje del pueblo portugués fue claro. Lideramos la derecha en Portugal, lideramos el espacio de derecha en Portugal y, pronto, gobernaremos este país”.

Sin embargo, a pesar de este “aumento” en la expresión electoral, el líder de Chega reconoció que los resultados anunciados el domingo por la noche no cumplieron con las expectativas: “No logré lo que me propuse, que era ganar las elecciones”. “El pueblo es soberano; si elige a António José Seguro, él será presidente2, añadió, y continuó: “Y espero que sea un buen presidente”.

En Portugal, el presidente de la República es en gran medida una figura simbólica, sin autoridad ejecutiva. Tradicionalmente, el jefe de Estado se mantiene al margen de la política partidista, actuando como mediador para resolver disputas y reducir tensiones.

António José Seguro era el favorito para ganar la segunda vuelta contra André Ventura, cuyo partido Chega, creado en 2019, es ahora la mayor fuerza de oposición en el Parlamento. En la primera vuelta, Seguro obtuvo el 31,1% de los votos, mientras que Ventura obtuvo el 23,52%. 11 millones de personas, tanto en Portugal como en el extranjero, pudieron votar en estas elecciones.

Reacciones nacionales e internacionales a la elección de Seguro

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar públicamente a los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales mediante un comunicado al país. Dirigiéndose a António José Seguro “en nombre del Gobierno”, lo felicitó y aseguró que el poder ejecutivo “seguirá gobernando y cooperando constructivamente con el presidente de la República”.

También afirmó haber transmitido al jefe de Estado electo “plena disponibilidad” para trabajar “por el futuro de Portugal, con espíritu de convergencia” para salvaguardar “los intereses del pueblo portugués”.

Marcelo Rebelo de Sousa, también a través de una nota publicada en la página web de la Presidencia de la República, indicó que felicitaba a su sucesor por su victoria y que lo recibiría en el Palacio de Belém este lunes a las 16:00.

También en redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó al candidato apoyado por el Partido Socialista, escribiendo: “La voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos comunes se mantiene firme”.

Por Orestes Georgiou Daniel -Euronews