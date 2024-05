Antonella Menem le respondió a Zulema Yoma tras sus dichos sobre el escándalo familiar por la herencia

La hija de Carlos Menem Junior apuntó contra la exprimera dama argentina tras no reconocer que son familiares.

Antonella Menem le respondió a Zulema Yoma, luego de que haya vuelto a tocar el tema sobre los conflictos familiares que atraviesan hace años tras la muerte de Carlos Menem Junior.

El nuevo debate comenzó cuando la exprimera dama argentina habló sobre su mala relación con Carlitos Nair en una nota para LAM (América TV). “No quiero saber más nada con esa gente. Está en manos de la Justicia el tema”, expresó.

“¿Hay contacto con Máximo? ¿Y con la hija de Carlitos?”, le preguntó Alejandro Castelo, cronista del programa.

“Con Máximo, todo bien. A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta, el ADN que se hizo no lo hicimos nosotros”, reveló explosiva Zulema Yoma.

ZULEMA YOMA CONTRA ANTONELLA MENEM. (CAPTURA: AMÉRICA TV)

Sin embargo, desde el programa de Ángel de Brito entrevistaron a Antonella para aclarar todas las dudas, y la cronista quiso indagar sobre los dichos de Zulema, quien ‘desconoce que sea su nieta’. “Siempre dijo que yo no era su nieta. Siempre dijo que podía ser hija de Emir Yoma o de mi abuelo. Esto lo he hablado un montón de veces en la Asociación de mi papá y ya impugnó la maternidad de mi mamá y dijo que mi mamá no era mi mamá. Y en el expediente aparece que ella dice que yo no soy hija de mi papá sino que podía ser hija de mi abuelo”, aseguró.

Por otra parte, detalló si en algún momento pudo hablar sobre el conflicto familiar con Zulema: “Nunca, toda la vida quise que pasara eso. Siempre me dolió que ella nunca haya querido ni siquiera sentarse a tomar un café. Si bien ella dice que nunca le gustó mi exposición en los medios de cómo salgo yo a defenderme de cosas que a mí me dolieron, tanto de ella o mi tía que no puedo mencionar por algo legal que hay entre nosotras dos”.

“Siempre me dolió que ella diga todo eso. Ella no se dio cuenta. Yo sé que perdió un hijo, pero yo perdí un padre al que no pude conocer y al que me faltó tener al lado como hija. Me dolió muchísimo que ella, teniendo la lucha que tuvo para saber la verdad, no haya querido tener ese pedacito de su hijo de lo que quedó de él acá. Nunca me dio la oportunidad como nieta de estar con ella y que me conozca y que diga ‘Hola, soy lo que quedó de tu hijo. Dame un abrazo, yo también lo necesito'”, explicó.

“Estuve muchos años esperando que ella cambiara de opinión, y nunca cambió. Fue algo que nunca entendí durante todos mis años. Ya tengo 35 años, nunca lo entendí, no lo voy a entender, y yo creo que hasta el día que yo me muera va a ser así. Nunca voy a saber por qué ella nunca me dio la oportunidad”, agregó.

Respecto a que el “ADN que se hizo era trucho”, según Zulema, Antonella aclaró: “El ADN se hizo de ambas partes, parte de los Menem paternal, y parte maternal. Están en el expediente. Ambos ADN dieron que yo era hija de Carlitos. Ellos lo que dicen es que nosotros nos negamos hacer el ADN cuando ellos pidieron hacer con el cuerpo de mi papá, pero nosotros con mis hermanos era la que pedía hacerse el ADN de vuelta cuando ellos eran diciendo que yo no era hija de Carlitos. También está en el expediente”.

“Mi mamá pedía hacer el ADN hasta que en un momento llegó. Ella misma decía que el cuerpo que estaba ahí no era de mi papá, entonces lo que dijimos de nuestra parte es ‘no hay problema, nosotros nos vamos a hacer el ADN con ustedes’. Después ustedes se negaron, que eso también está en el expediente. Nos hacemos el ADN, pero nos vamos a sacar sangre con ustedes porque afirman de que el cuerpo que está ahí con el que quieren que yo me saque la sangre, no es de mi papá”, detalló.

“Entonces nosotros les dijimos que no hay problema, que hacemos de nuevo el ADN como corresponde, obviamente va a dar que soy hija de Carlitos, y no hay ningún problema. Y ellos se bajaron”, señaló.

Por otro lado, Antonella reveló cómo hicieron el ADN de principio a fin: “El ADN se hizo con ella, con Zulema, con su hija, estuvo también Emir Yoma y mi abuelo. Y una de las causas de las que yo pensé siempre y esperé que mi abuela cambiara conmigo es porque yo me quedé con la imagen de ella de cuando yo me fui a hacer el ADN, y que mi tía decía que no era necesario hacer el ADN que yo era igual que Carlitos. Y nunca voy a recordar que Zulema me abrazaba fuerte y me lloraba”.

“Mi tía también lo mismo, hasta me regalaron osos de peluches que eran de mi papá, entonces yo me quedé con esa imagen de que me querían”, insistió.

“Intenté todos estos años tratar de que ese momento tan lindo que fue para mí cuando yo tenía 7 años, que fue el momento en el que me hice los análisis, volviera a suceder. Y nunca más sucedió, y esperé mucho tiempo. Y el ADN se hizo con mi abuelo, con mi tía, con Zulema y con Emir Yoma. Y dio 99,9% de abuelismo que eso quiere que quedar claro que está en el expediente”, afirmó.

ANTONELLA MENEM ASEGURA QUE SE HIZO EL ADN Y ES HIJA DE CARLOS MENEM JUNIOR. (CAPTURA: AMÉRICA TV)

“No se hizo en el cuerpo de mi papá. Cuando ellos pidieron hacerlo con el cuerpo de mi papá el ADN, cuando ellos se negaban que no era hija cuando salió positivo, no querían”, concluyó Antonella Menem, desmintiendo los dichos de Zulema Yoma sobre el ADN que se realizaron tras la muerte de Carlos Menem Junior.

Qué pasó entre Zulema Yoma y Antonella Menem

Pese a que Antonella Menem fue reconocida por la Justicia como hija de Carlos Menem Jr., Zulema Yoma siempre la excluyó de su familia.

Antonella es hija de Carlitos Menem Junior y Amalia Pinetta, pero luchó durante muchos años por su identidad. Fue recién en 2003 cuando la Justicia la reconoció como heredera.

“Una se acostumbra con el paso de los años, pero me costó un montón y mucho no ayudó el tema del apellido. La pasé bastante mal en el colegio. Todo ese rechazo me hizo muchísimo daño”, expresó hace un tiempo Antonella en A la Tarde (América TV), triste por no poder entablar un vínculo con la familia de su padre.

“Tuve traumas psicológicos y empecé a sentir que era la culpable por todo ese rechazo, cuando claramente no lo era”, agregó. Y disparó contra Zulema Yoma: “Yo era muy chiquita y solo la vi cuando tuve que hacerme la prueba de ADN. Ella y Zulemita nunca quisieron que me hiciera esas pruebas“.

Finalmente, Antonella Menem recordó que Zulemita Menem la agredió una vez cuando fue a ver a su abuelo a la casa: “Me bajó del auto a las trompadas. Me sacó del auto de los pelos, me pegó, le pegó a mi amiga, que se había metido a ayudarme. En un momento, se mete en el auto porque había arrancado la antena y le pegó a mi hijo que tenía un año y medio. Hay veces que una se calla, pero ahora no me quiero callar más”.