Antonela Roccuzzo subió una foto de Lionel Messi con sus hijos y les dedicó un profundo mensaje

Ya instalada en París, Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje a Lionel Messi y sus hijos, con una divertida foto que subió a su Instagram.

Desde Año Nuevo que Antonela Roccuzzo no subía fotos a su Instagram, y más allá de alguna que otra historia, la mujer de Lionel Messi cuida mucho su privacidad y la de su familia.

Por eso cada vez que sube una foto es noticia, sobre todo cuando en la imagen está el campeón del mundo disfrutando de su vida en familia, en pleno invierno europeo.

Anto subió a su perfil una imagen de Thiago, Mateo y Ciro, abrazados arriba de su papá, acostado en el sillón de su casa y aplastado por los tres pequeños.

“Mi montaña de amor”, escribió Anto, y en pocos minutos consiguió más de dos millones de reacciones de parte de sus seguidores.

El gesto de Antonela Roccuzzo para Shakira por su tema contra Gerard Piqué

Shakira está en boca de todos por su reciente colaboración con Bizarrap. La colombiana revolucionó las redes con su tema porque en la letra hace referencia a su ex, Gerard Piqué.

En el posteo de la estrella de la música en Instagram, Antonela Roccuzzo sorprendió a todos. La mujer de Lionel Messi reaccionó a favor de su canción contra el jugador.

La botinera apoyó públicamente a Shakira, le dejó “fueguitos” en los comentarios del video en dicha red social. Al parecer, la rosarina está del lado de la colombiana en esta guerra.

Hasta el momento, la Music Sessión #53 es todo un récord en YouTube, donde ya tiene más de 34 millones de visualizaciones. En la letra, Shakira le tira varios palitos a su ex: “Una loba como yo, no está pa’ novatos. Yo contigo no regreso, ni aunque me llores y supliques”.