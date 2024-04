Antonela Roccuzzo posó como modelo para una marca de ropa

La rosarina compartió en su perfil de Instagram un video que grabó para mostrar su outfit; sus seguidores la aplaudieron y la llenaron de elogios

Es preciso decir que hoy Antonela Roccuzzo es toda una influencer de la moda, el fitness y el skincare. Con casi 40 millones de seguidores en Instagram y un reconocimiento a nivel internacional, supo construir relaciones con diversas marcas. Si bien ella mantiene un perfil bajo y evita hablar y exponerse de más, de a poco se animó a pararse delante de la cámara para promocionar desde outfits deportivos, hasta productos de belleza, pasando por joyas de lujo y reconocidos perfumes. Meses atrás comenzó una colaboración con una conocida firma de ropa y en lugar de solo mostrar las prendas, decidió lucirlas. Esta semana se puso en “modo modelo” y acaparó la atención de sus fans al fotografiarse en un canchero look total black.

Desde que se instaló en Miami junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, Anto Roccuzzo dio un paso más en su carrera de influencer. Es común verla con sus looks deportivos de la firma Alo Yoga e incluso en diciembre fue invitada por Tiffany & Co., marca con la cual trabaja, a visitar su casa central en Nueva York, donde vivió una experiencia al mejor estilo Audrey Hepburn. Al mismo tiempo, empezó una colaboración con la marca de ropa estadounidense Revolve. Además de compartir sus looks en las redes, en febrero organizó una exclusiva cena para promocionar la colaboración “Antonela X Revolve”.

Anto Roccuzzo junto a sus amigas, Romarey Ventura, Sofía Balbi y Elena Galera en la cena para promocionar su colaboración con la marca(Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En ese evento dijeron presente sus íntimas amigas desde los tiempos del FC Barcelona y con quienes hoy comparte la vida en Miami: Elena Galera -esposa de Sergio Busquets-, Romarey Ventura – pareja de Jordi Alba – y Sofía Balbi – mujer de Luis Suárez.

Ahora, la rosarina decidió volver a ubicarse delante de las cámaras y grabó un pequeño video para mostrar su outfit de la semana. A pura sonrisa, relajada y con mucha onda, modeló un look total black de Revolve compuesto por un body escote halter con unos shorts de cuero tiro alto con un cinturón con detalles en plateado incluido. En cuanto a los accesorios, sumó una cartera al hombro, un reloj gris y una delicada pulsera de plata. Como toque final añadió un par de lentes de sol. Al cabello lo dejó suelto, peinado con la raya divisoria hacia un costado y llevó toda la atención hacia la boca con un labial brilloso en tono rosa oscuro.

Anto Roccuzzo modeló un outfit de la firma Revolve y causó furor (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La rosarina se mostró muy desenvuelta delante de la cámara en el spot que armaron para hacer la producción. Puso caras más serias y también con algunas sonrisas, se animó a moverse y a posar con las manos en los bolsillos. Incluso hasta hizo pícaras miradas sacándose y poniéndose los anteojos de sol. Si bien no se dedica al modelaje, demostró que se divierte en este rol.

“Lista”, escribió Roccuzzo en el posteo, junto al emoji de una carita con anteojos de sol. Sus fanáticos, en tanto, además de hacerle preguntas sobre Lionel Messi, elogiaron su look. “La primera dama siempre tan radiante”; “Bellísima”; “La queen (reina)”; “Se respeta a la mujer del capitán”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en el reel, que en menos de 24 horas tuvo casi 6 millones de reproducciones y superó los 350.000 “Me Gusta”.