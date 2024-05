Anne Hathaway reveló que lleva cinco años sobria

La reconocida actriz hizo una profunda reflexión sobre su edad y su estado de salud.

La actriz Anne Hathaway contó por primera vez que ya no siente ganas de beber alcohol después de haber sufrido una fuerte resaca en el año 2018. Según reveló, en la actualidad lleva más de cinco años sobria.

La artista había contado la decisión de no consumir más bebidas alcohólicas durante su aparición en el ciclo Ellen DeGeneres Show, donde explicó que en ese momento quería estar sana y disponible para su pequeño hijo. Ahora, en entrevista con The New York Times, Anne Hathaway hizo una profunda reflexión sobre su salud y sus 40 años.

Anne Hathaway. Foto Instagram.

“Hay muchas otras cosas que identifico como logros. Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria”, comenzó diciendo. “Eso me parece un hito. Tener cuarenta años se siente como un regalo. El eje de la cuestión es que dudo en llamar a las cosas ‘mediana edad’ simplemente porque puedo ser una rigurosa de la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”, señaló la actriz.

Anne habló sobre la tercera parte de “El diario de la Princesa”

En la misma entrevista, Anne Hathaway adelantó que podría haber una tercera película de El diario de la Princesa. “¿Se está armando algo con Princess Diaries 3?”, fue lo que le preguntaron, y ella respondió que “sí”. Tiempo atrás, la actriz había dicho que no era opción una tercera parte y esos filmes eran parte de su pasado.

Además, está próxima a estrenar su nueva película llamada The Idea of ​​You, que llega a la plataforma de Prime Video este 2 de mayo. Anne interpreta a Solène, una mamá separada que se enamora de un hombre famoso mucho más joven.

”The Idea of You”, la nueva película de Anne Hathaway. Foto Instagram.

La ficción, dirigida por Michael Showalter, es una adaptación de la novela romántica de Robinne Lee y también es protagonizada por el actor Nicholas Galitzine.