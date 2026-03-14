Anna Chiara, la hija de Andrea Del Boca, defendió a su madre tras el pedido de condena del fiscal

La hija de la actriz se refirió a la reciente apelación para la absolución que recibió en la causa “Mamá Corazón”.

Anna Chiara, la hija de Andrea Del Boca, salió en defensa de su madre luego de que el fiscal de la causa “Mamá Corazón” pidiera revocar la absolución y que la condenaran a prisión.

De acuerdo a lo que informó Infobae, presentó un documento de ocho páginas en ante la Sala II del Tribunal Oral Federal N° 7. En el mismo, solicitaron una pena de tres años y medio de prisión efectiva para la actriz y de cuatro años y medio para el exfuncionario.

Por su parte, Mauro Szeta comunicó en Lape Club Social (América TV): “El fiscal presentó un escrito concreto para que condenen a Andrea Del Boca en la causa Mamá Corazón, donde en el juicio salió absuelta. El fiscal está diciendo que se revoque la absolución, que la condenen y que la pena sea de cumplimiento efectivo“.

“Si esto prospera en un plazo que coincida con la duración de GH, podría pasar que se ordene la detención a una cárcel desde un estudio de televisión la defensa va a solicitar que se mantenga la absolución”, dejó abierta la posibilidad a que esto se pudiese decidir mientras se encuentra aún en el reality.

Además, el fiscal solicitó la restitución de los 3.126.000 dólares, concordantes con el dinero que le fue entregado a la producción de Andrea Del Boca para la realización de la novela que nunca salió al aire.

¿Qué dijo Anna Chiara sobre Andrea Del Boca?

Tras darse a conocer esta presentación, Anna Chiara salió a hablar para apoyar a su mamá que se encuentra en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe): “”Estoy muy tranquila porque está todo en la Justicia. Presencié todo el juicio todo el año pasado, eran todos los jueves si mal no recuerdo. Lo presencié al lado de mi mamá, estábamos todas juntas, con mi perro, con mis abuelas, sosteniéndonos“.

“La verdad que yo estoy más que tranquila, pongo mi fe en la verdad”, concluyó en diálogo con Intrusos (América TV).

Fuente: Exitonia