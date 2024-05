Anita Pauls habló de la relación que la une a Ryan Gosling y reveló el lugar que se ganó en Hollywood

La actriz y su madre Mirta Busnelli hablaron en la presentación de “La estrella que perdí”, la película en la que trabajan juntas.

Antes de que el COVID-19 atacara al mundo, Anita Pauls dejó la Argentina para irse a vivir en Los Ángeles y estar cerca del sueño de Hollywood. Una vez que arreció el coronavirus, la situación se complejizó, aunque a ella le cambió el panorama por otra situación. Por esos meses, quedó embarazada y, luego, nació Bendi, su hija. Ahora, la actriz busca retomar su camino con una experiencia singular: junto a su madre, Mirta Busnelli, protagonizan una película juntas.

TN Show entrevistó a Anita Pauls y Mirta Busnelli para hablar sobre la dinámica que tuvieron al trabajar juntas en La estrella que perdí, un film con una intensidad dramática en el que, como en la vida real, también interpretan a madre e hija.

La joven actriz expuso un dato clave: contó que se ganó un lugar en las alfombras rojas de Hollywood en los últimos meses y reveló que es “amiga” de Ryan Gosling, uno de los actores más importantes del último tiempo.

De qué se trata “La estrella que perdí”, la película en la que trabajan juntas Anita Pauls y Mirta Busnelli

Dirigida por Luz Orlando Brennan, La estrella que perdí sigue la historia de Norma Reyes, una actriz que en el pasado tuvo un éxito muy importante en el cine, pero que en el presente ya no es lo mismo.

Mirta Busnelli y Anita Pauls trabajan juntas en “La estrella que perdí”. (Foto: Caudillo Cine)

En el centro de la cuestión aparece la difícil relación que tiene con su hija, Celeste, luego de que ella se muda. El inminente estreno de una obra de teatro que trata de volverla a poner en el primer plano de la escena será el puntapié para que la quebradiza armonía entre las dos termine de romperse.

“Para mí fue una experiencia muy hermosa. Hacía tiempo que quería trabajar con mi mamá. Si bien ya habíamos trabajado juntas, nunca en unos personajes que nos interpelaran tanto. Que la historia fuese centrada en este punto, en el vínculo madre-hija, fue un sueño”, opinó Anita Pauls en diálogo con TN Show. “Fue fantástica la dinámica. Realmente muy armoniosa”, afirmó Mirta Busnelli.

La histórica figura del espectáculo argentino tiene un homenaje conmovedor en el film. La realizador recorre a través de la ficción, imágenes reales de películas viejas de Busnelli, al igual que fotos de diferentes obras de teatro que protagonizó.

Mirta Busnelli es la protagonista de “La estrella que perdí”. (Foto: Caudillo Cine)

“Me daba un poco de vergüenza porque yo no sabía que ella había puesto todas esas fotos, pero creo que también está haciendo un homenaje al cine de diferentes directores”, aportó Busnelli.

Pauls sostuvo que ver las postales de su mamá en otra época es algo “muy icónico y espectacular”. “Es muy hermoso el homenaje al cine nacional que hay. Ver muchas películas en las que trabajó, que tal vez no fueron populares o ni siquiera fueron estrenadas, y que son muy hermosas, me encantó”, remarcó.

La vida de Anita Pauls en Hollywood

Los miles de kilómetros que hay entre la Argentina y los Estados Unidos podrían ser un tema de preocupación dentro de una familia. Para Anita Pauls y Mirta Busnelli no lo es, según sus propias palabras. “¿Cómo se llevan con el tema de la distancia?”, preguntó TN Show.

Para sorpresa, la joven actriz recalcó que la distancia “mejoró proporcionalmente” la relación entre las dos. “Mientras más distancia, mejor nos llevamos”, sostuvo, ante la risa de su madre que asintió. “Sí, es verdad”, lanzó. “Lo único que nos queda es extrañarnos y no están los roces del día a día. Así que nos llevamos muy bien con la distancia”, agregó Anita.

Anita Pauls en la alfombra roja de la película “Blue Beetle”. (Foto: AFP/Kevin Winter/Getty Images)

Pauls opinó que en el momento de convertirse en mamá le empezaron a dar ganas de estar un poco más con su familia para que la hija esté en contacto son los suyos. “No solo con ellos, sino con la sociedad argentina que es muy diferente a la estadounidense”, graficó.

Más allá de lo lejos que está, la joven protagonista de La estrella que perdí vive en Los Ángeles, la meca de los artistas. Según contó, todos quieren llegar a ser figuras de Hollywood. “Desde el que atiende un bar, hasta el cajero. Eso me estresó cuando llegué y fue como que no tenía más ganas de actuar en la vida”, explicó.

Entonces llegó la pandemia, nació Bendi y la vida personal de Anita quedó en segundo lugar, ya que tenía una hija para criar. “Me dediqué a ser madre. Recién ahora que ella ya tiene un poco más de años, me dan ganas de volver a actuar. Esta película fue una manera de encontrarme con mi actriz. Ahora que ella está grande, estoy feliz de volver a actuar”, remató.

Cuál es la relación de Anita Pauls con Ryan Gosling

En los últimos meses, Anita Pauls se ganó un lugar en Hollywood. ¿Cómo? Acumulando invitaciones a las alfombras rojas, mientras de a poco busca su camino como actriz, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos.

Durante esos eventos no solo se ven películas. También se viven experiencias muy particulares. “Tengo la gran oportunidad de ir a bastantes estrenos. Fui a la de The Gray Man (El hombre gris), donde estaba mi amigo Ryan Gosling”, enfatizó.

Además, nombró otras red carpet como la de Blue Beetle, Blondie y la de Godzilla y Kong: El nuevo imperio. “Son a todo culo; cierran el Hollywood Boulevard y es en el Chinese Theatre. O sea, es increíble. La experiencia está buenísima”, comentó.

Mirta Busnelli y Anita Pauls se muestran en redes con Bendi cada vez que están juntas. (Foto: Instagram/anitapauls)

En la premiere de la famosa monster movie, Anita hizo de las suyas para alegrara a su hija. “Veía que todos tenían una máscara de Kong y otra de Godzilla. Yo necesitaba llevarle una a mi hija. Así que me consiguieron una de Godzilla. Cuando llegué a casa y se la di, me dijo, ‘miedo, miedo’, y no la aceptó. Se la regalé a mi sobrino”, recordó.

TN Show indagó más sobre Ryan Gosling y la relación que dijo que tenían. Con una sonrisa cómplice, Anita sembró la duda sobre lo que la uniría al protagonista de Profesión peligro. “Es amigo, es amigo. Nos bancamos mutuamente en los laburos. No puedo contar más. Sabemos de su talento. Viene desde El club de Mickey Mouse”, puntualizó.

Siempre divertida, Busnelli contó: “Lo trajo a casa”. “¿Le cebaste mate?”, buscó saber este medio. La actriz asintió con un gesto que reveló la broma que estaban haciendo. “No sabe tomar. Revolvió la bombilla. Ya lo estamos corrigiendo”, cerró Anita, con mucho humor.

