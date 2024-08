Ángela Torres y la peor cita de su vida con un cantante con el que “todas salían mal”

La actriz y cantante, que cumple 26 años, recordó una de sus experiencias más vergonzosas con un chico que le “gustaba mucho”. Su nueva relación con Rusherking.

Ángela Torres, que este 13 de agosto cumple 26 años, disfruta de su nueva relación con Rusherking. Antes de ponerse de novia con el ex de Eugenia “China” Suárez, tuvo su momento de soltería. Fue justamente durante ese tiempo que vivió una de las peores citas de su vida. A pesar de la vergüenza que sintió, no dudó en contar la anécdota.

La actriz y cantante relató la historia a comienzos de mayo pasado, un mes después de haber confirmado que estaba de novia con Rusherking. Lo hizo en su visita al programa de streaming Rumis, que integran Sol Pérez, “Cachete” Torres, Lizardo Ponce y Juariu, entre otros.

“No he tenido tantas citas, soy muy noviera”, comenzó la hija de Gloria Carrá. Acto seguido, recordó la peor cita de su vida, aunque sin revelar la identidad de la otra persona: “Todas las citas con esa persona salían mal porque me ponía muy nerviosa porque me gustaba mucho. La remé muchísimo. Me daba bola, pero viste cuando igual te tienen ahí”.

Ángela Torres y Rusher King están en pareja. Foto: Instagram @angelatorres

“Una vez logré ir a su casa… era como siempre después de la joda que se nos daba la situación, ya ahí todo cualquiera, de base estamos mal. Cuando entré a la casa y nos empezamos a dar unos besos, me puse muy nerviosa y le dije ‘perdón, me tengo que ir’ y me fui corriendo”, continuó.

Sin embargo, no pasó demasiado tiempo hasta que se arrepintió de lo que había hecho: “Cuando salgo me encuentro con su mejor amiga, que sabía que me gustaba, y me dice: ‘bolud…, ¿qué hacés?’. Ahí me di cuenta lo que había hecho. No sé qué me pasó. Entonces le toco el timbre como para volver a entrar”.

Aunque intentó enmendar la situación, no logró su objetivo. De todas maneras, aseguró que fue mejor no haberlo visto de nuevo. “No me contestó el timbre. Mejor, había que expulsar a esta persona”. Nunca dijo el nombre de la persona, aunque la revista Caras aseguró que se trataba del cantante Wos.

Ángela Torres y su nueva relación con Rusherking

Luego de varios rumores y de que incluso Ángel de Brito revelara la información, Ángela Torres confirmó su romance con Rusherking por primera vez durante su visita a La Noche de Mirtha, el 16 de marzo de 2024. Sin embargo, esa noche evitó entrar en detalles. “Ay, Chiqui, juntémonos a tomar un tecito y te cuento. Bueno, nos queremos mucho… Pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que… ¿No? Pero lo quiero mucho”, le contestó a Mirtha.

Ángela Torres y Rusherking se mostraron muy cómplices ante las cámaras. (Foto: Movilpress)

Desde entonces, ambos fueron dando detalles de cómo surgió su relación. En el programa que conduce Florencia Bertotti en radio Vale 97.5, el cantante de 24 años explicó: “Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento. Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos. Ella no me daba bola, al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor”.

Por su parte, Ángela Torres precisó en una entrevista con La Nación: “Estamos felices. Nos conocimos porque teníamos la misma manager y estábamos todos los días en Fifty One Music. Fuimos amigos un buen tiempo, como un año. Nos conocimos mucho y nos divertimos hasta que en un momento dijimos: “Nos gustamos”. Lo fuimos descubriendo”.

Fuentes TN