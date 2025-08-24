Ángel y Dios: con un golazo de tiro libre de Di María, Rosario Central le ganó el clásico 1 a 0 a Newell’s

Bajó un Ángel Canalla en el Gigante de Arroyito para quedarse los tres puntos del clásico rosarino.

Rosario Central le ganó a Newell´s el clásico rosarino con un golazo de Ángel Di María por la sexta fecha del Torneo Clausura. Lo que parecía ser otra tarde del clásico rosarino igualado a cero, un libre directo ante los pies del mejor jugador del fútbol argentino cambió la ecuación.

El jugador campeón del mundo abrió un partido cerrado con un gol de tiro libre de otro partido. Tras 82 minutos sin ocasiones claras de gol, el 11 colgó una pelota del ángulo desde casi 30 metros al estilo Franco Mastantuono.

Ya son 21 los partidos que les saca el conjunto Canalla a La Lepra. El equipo de Ariel Holán no ganaba desde la fecha dos del Clausura y es la primera vez que gana de local, aunque sigue invicto: 4 empates, 3 al hilo y 2 sin goles. La victoria coloca al equipo de Fideo y compañía tercero en la Zona B y primero en la Tabla Anual.

Por parte de Newell´s: Gano un partido de seis en el torneo, se encuentra fuera de la zona de clasificación y en la Tabla Anual esta a nueve puestos de los puestos de copa, aun con toda la fecha seis sin jugarse.

El historial entre ambos equipos

En el historial oficial, que incluye también los cruces internacionales y el enfrentamiento de hoy ambos equipos se enfrentaron en 278 oportunidades: Central ganó 98 partidos, Newell’s se impuso en 77, y empataron en 103 encuentros.

Rosario Central vs. Newell´s

Las formaciones de ambos equipos

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell´s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.