Ángel de Brito reveló por qué Marcos Ginocchio no fue parte de Gran Hermano 2024

El conductor de LAM dio a conocer las razones por las que el último ganador del reality de Telefe prefirió estar lejos de la pantalla chica.

Luego del furor que fue su triunfo en Gran Hermano 2023, Marcos Ginocchio mantuvo un bajo perfil respecto a su presencia en los medios. Y fue Ángel de Brito quien sorprendió al revelar cómo quiere encarar el último campeón del reality de Telefe su futuro laboral.

“Yo hablé con Marcos puntualmente, y hablé con Telefe. Ellos me dijeron que, obviamente, lo convocaron para este Gran Hermano. De hecho, habían anunciado que iba a estar en el debate y nunca estuvo”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

Foto: Web

“También hablé con los representantes de Marcos y la versión es que él no quiere saber nada con la televisión y me parece bien porque decide y dice ‘no estoy preparado, entonces decido no ser panelista y no ser conductor porque todavía no lo siento’”, agregó.

“Quiere dedicarse de a poco, estudiar y formarse, como hace la gente que le da la cabeza”, cerró De Brito, celebrando la decisión que tomó Marcos para su carrera.

La reacción de Juli Poggio cuando le preguntaron por qué no prosperó su relación amorosa con Marcos Ginocchio

Luego de las repercusiones que despertaron sus declaraciones al reconocer que tuvo un romance con Marcos Ginocchio, Julieta Poggio ahondó más en esta historia de amor que llegó a su fin para continuar con una linda amistad.

“Ya está ‘Marculi’. Se confirmó y se murió en el mismo momento. Por respeto a él y todo lo que pasamos, prefiero no contar detalles. Por respeto, no tengo que contarlo, sobre todo porque de verdad es una linda persona y porque quedó todo bien entre nosotros, y no quiero hablar mal de él porque no tengo por qué. No tengo nada malo para decir sobre él”, comenzó diciendo Juli en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

Además, indagada sobre si son los hombres que optan por no blanquearla, agregó: “Nunca me pasó en la vida eso. Es difícil salir con una persona tan expuesta porque te comés una banda de gente que opina y capaz se guardan un toque por ellos mismos”.

“Igual, no tengo ganas de que me blanquee nadie. Yo estoy soltera y en este momento digo, ‘que me vean con quien me tengan que ver’. Estoy soltera y no tengo nada para ocultar. No quiero que me pongan de novia con cada pibe con el que salgo. Me van a ver con uno, me van a ver con otro porque estoy soltera, lo quiero aprovechar y no tengo nada para ocultar”.

Por último, ante la consulta de qué fue lo que la llevó a dar a conocer este affaire, cerró: “Porque no puedo mentir. La gente se daba cuenta y a mí me sale la verdad de adentro, no puedo mentir. La gente sabe que yo no miento. Fue una experiencia especial, muy especial para mí, y linda”.