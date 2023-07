Ángel De Brito mostró los famosos videos del robo en camarines y aparece Morena Rial

El conductor finalmente compartió en su programa lo que tanto le pedían los televidentes.

Ángel De Brito concedió el deseo de todos los televidentes de LAM y finalmente mostró los famosos videos del robo que sucedió en camarines hace meses. Justo ese día había estado de invitada Morena Rial y todos apuntaron a ella.

Hasta el momento, el conductor no había podido mostrar los videos porque el canal no se lo permitía. Sin embargo ahora todo cambió ya que una de las autoras del hecho se confesó culpable.

El pasado sábado, Daiana, amiga de Morena Rial, confesó en El Run Run del Espectáculo de Crónica TV, que ella formaba parte del grupo que llevaron a cabo el delito.

“Vos no robaste nada. ¿O qué?”, le preguntó Lío Pecoraro. Daiana lo único que hizo fue reírse. “¿Daiana, vos robaste algo en el programa de Ángel?”, reiteró el conductor. “Si me tengo que hacer cargo de algo, me voy a hacer cargo”, aseguró la amiga de Morena Rial.

“Yo fui parte… estoy dentro de la organización del robo en LAM”, agregó Daiana y concluyó: “Dinero nunca tuve, pero sí en una de las compras”.

Los videos del robo en LAM

Esta noche, Ángel De Brito entonces mostró los videos donde aparece la amiga de Morena Rial. Aunque también se ve a la hija de Jorge Rial y a otro amigo de ellas.

Mientras pasaban las imágenes, el conductor y las angelitas iban opinando y comentaron algo que les llamó la atención.

“Es raro que Morena lo llame a su amigo para que se quede en la puerta del camarín”, indicaron las angelitas. “Lo usó de campana”, agregaron.

En el video se puede ver que Morena Rial llama a su amigo y él se queda parado afuera mientras ella supuestamente se está cambiando.

“¿More se confundió de camarín en el tercer video?”, preguntaron luego en las redes de LAM. Es que Morena Rial intentó entrar a otro camarín y al notar que estaba cerrado con llave, se fue al que tenía habilitado.

SIn dudas se abre un nuevo capítulo de este suceso que comenzó hace más de un mes.