Ángel de Brito lanzó un tremendo comentario sobre María Fernanda Callejón: “Te le tirabas borracha encima a Mariano Iudica”

Tras las fuertes declaraciones de la modelo, el conductor redobló la apuesta en LAM.

Este domingo 10 de agosto, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores en X al filtrar audios de cuando María Fernanda Callejón trabajaba con él en LAM junto a un fuerte descargo, luego de que la modelo apuntara contra el conductor en un programa de streaming. Pero eso no fue todo, ya que el periodista redobló la apuesta este lunes 11 de agosto en el ciclo de América TV.

¿Qué dijo al aire Ángel de Brito sobre María Fernanda Callejón?

“En un rato viene como una ola de descargos generales que tenemos que hacer cada uno con sus temas, vamos a hablar con Yanina después de todo y en un ratito le voy a contestar después a la estúpida de Callejón”, explicó al aire el conductor y antes de cerrar el ciclo comenzó: “Fracasada, inútil, borracha, te le tirabas borracha a Mariano Iúdica para salir en el programa”.

“O cuando te arrastrabas 20 años atrás para levantarte a Manuel Ortega, ¿Saben lo que hacía? Iba a un bar donde sabía que estaba él y entraba como de casualidad”, continuó Ángel de Brito y cerró con un picante consejo para María Fernanda Callejón: “Estaba buscando alguien que la mantenga, fue así toda su vida. Coppola cruza de calle si la ve. Entonces fijate, en vez de citar la biblia, que cosas haces“.

¿Qué pasó entre Ángel de Brito y María Fernanda Callejón?

“No lo voy a nombrar por qué le doy luz”, comenzó la modelo en el programa “Cinco de Copas”, sin embargo, no tardó en agregar: “Para vos Ángel de Brito! Me tenes harta!”. Pero eso no fue todo, ya que después volvió a apuntar contra el conductor: “Veneno puro sos, me encanta que seas tan venenoso, porque sabes que? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también”.

Por último, María Fernanda Callejón dejó en claro su opinión sobre Ángel de Brito: “Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito mamá, y digo mamá porque es mamita y no papito”.

Por Johanna Chiesa-Exitonia