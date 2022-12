Ángel de Brito habló por primera vez de su pareja

El conductor de LAM abrió su corazón en Mañanísima

Aunque mantiene su vida privada alejada de cualquier medio, Ángel de Brito logró relajarse y contar un poco más sobre su cotidianeidad.

Esta vez, el conductor de LAM le tocó ser entrevistado y se animó a hablar sobre la paternidad. “No me gustaría tener un hijo. Lo tengo clarísimo“, dijo en Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Ángel de Brito está en pareja con Javier Medina hace ya varios años pero la identidad de su novio está resguardada en las redes sociales del periodista. “A mi pareja tampoco le gustaría”, agregó sobre esta posibilidad. “Me gusta mi vida, así como es. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó”, añadió el periodista.

ÁNGEL DE BRITO HABLÓ DE LA PATERNIDAD POR PRIMERA VEZ.

Luego, Ángel de Brito fue más allá y también se refirió a la convivencia con su novio. “Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos. Como me ven en la tele soy más o menos en la vida“, dijo y agregó: “Cuando hay que discutir, discuto. No grito ni tiro cosas, eso no está en mi personalidad, pero soy re tranquilo”.

Quién es Javier Medina, pareja de Ángel de Brito

A pesar de mantener un bajo perfil, en 2019 trascendió la información de que Ángel de Brito se había casado con Javier Medina.

Tal como se informó en aquel entonces, el conductor de LAM contrajo matrimonio civil el 4 de junio de 2019, para luego celebrarla el día 11 con su círculo más íntimo en una fiesta en el Chateau de Puerto Madero en la que no tuvo acceso la prensa.

En cuánto a Medina, se sabe que se desempeña como estilista y su prestigio lo ha hecho trabajar con las celebridades más reconocidas del país.