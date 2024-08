Ángel de Brito dudó del relato del denunciante de Marley: “Lo veo con baches”

El conductor consideró que Marley se encuentra “muy seguro de su relato” tras la denuncia por corrupción de menores; la entrevista con Novaresio por LN+

Ángel de Brito sostuvo que ve a Alejandro “Marley” Wiebe “muy seguro de su relato” y dudó de la veracidad de la versión de Adrián Alfredo Molina, que declaró en la Justicia que tuvo relaciones con el conductor cuando tenía 17 años, lo que derivó en una denuncia por corrupción de menores. “En principio a Marley lo escucho muy seguro de su relato y al denunciante lo veo con algunos baches en los datos específicos que pone en la denuncia”, sostuvo en una entrevista con Luis Novaresio en LN+.

El presunto delito habría ocurrido en 1996, por lo que el caso se considera prescripto. Por ello, Molina solicitó ser querellante en un eventual “juicio por determinación de la verdad”. Marley sostuvo que dicha denuncia tiene “una clara intención económica”. “Es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades, y tengo las pruebas para demostrarlo”, agregó.

Marley rompió el silencio y desmintió las causas de la denuncia que pesa en su contra(Fuente: Captura de Video/El Trece)

De Brito pareció orientarse más a la opinión del conductor, aunque dio margen a dudas. “Pueden ser baches producto del paso del tiempo, no quiere decir que no haya pasado lo que él denuncia. Hay que esperar. Solo me hace ruido el pedido de dinero, la extorsión… Yo vi los mensajes, Marley me los mostró. Yo se los pedí. Le había pedido U$S30.000 por unas deudas que tenía. Si bien puede haber un abuso y una extorsión, a mí me hace ruido. Con tantos años de entrevistar gente uno afina el oído, ve las intenciones. No estoy condenando a nadie, pero me hace ruido”, expresó. Marley sostuvo que Molina lo extorsionó y que tenía las pruebas grabadas para presentar en la Justicia.

En tanto, el periodista enfatizó en que si bien es fundamental “escuchar a la víctima, después las denuncias hay que probarlas” ya que “los relatos no alcanzan a veces para probar delitos”. “En principio, hay que escuchar la denuncia y en el caso de las figuras públicas también hay que escuchar al denunciado, te están acusando de cosas atroces, hay que escuchar lo que tiene para decir”, agregó.

Aclaró, además, que con Marley no son amigos y que el vínculo que tienen es “muy ocasional” y diferenció este caso con el que tuvo como protagonista a Jey Mammon, quien también fue denunciado por un caso similar. “No trabajé tanto en Telefe o no estuvo en el [canal]13 cuando yo estuve, no es que tengo una cosa cotidiana más que verlo en el Martín Fierro, lo aclaro porque todo el mundo dice ‘lo están cuidando, lo protegen’. Tengo el antecedente de Jey, del que si era amigo y me decepcionó mucho, y tuve que seguir el caso”, rememoró.

Su opinión sobre Javier Milei: “Que se calme”

El conductor de LAM sostuvo que, de cruzarse al presidente Javier Milei, le diría que “se calme” porque “está en su mejor momento”. También opinó que los ataques a periodistas o artistas no le gustan: “El Presidente no está para esas cosas”.

De Brito se refirió al mandatario como un “gran mediático y una sorpresa para todos”. “Javier Milei es un gran mediático, fue un gran panelista también, un invitado recurrente de los medios y una sorpresa para todos, porque llegó a un lugar inesperado representando a mucha gente harta de lo anterior. Aunque Milei tenga cosas que a muchos no nos gustan, te llevaron a apoyarlo y a votarlo. Cuando ataca personalmente a un artista o periodista… el Presidente no está para esas cosas”, detalló.

Ante la consulta de Novaresio de qué le diría a Milei si se lo cruzara, de Brito respondió que le diría que se tranquilice: “Que se calme. Que baje los decibeles porque tiene mucho apoyo popular, está en su mejor momento en los niveles de su imagen, más allá de los cuestionamientos”.

“La Argentina le dio confianza para que haga, y él está haciendo lo que prometió que iba a hacer básicamente, algo a lo que no estamos acostumbrados. Él dijo ‘el déficit cero es innegociable, voy por eso’ y fue por eso. Que se calme”, agregó.