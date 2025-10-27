Andrés Malamud: “El Gobierno entendió que le conviene ampliar su coalición”

El politólogo explicó cuáles fueron los movimientos acertados que el Gobierno realizó para lograr la diferencia electoral; “Washington entiende mejor que los talibanes del Gobierno”, apuntó

Andrés Malamud, politólogo y profesor de la Universidad de Lisboa, realizó este lunes un análisis detallado sobre el amplio triunfo electoral de La Libertad Avanza por sobre las otras fuerzas políticas en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo. “El Gobierno entendió que le conviene ampliar su coalición”, afirmó.

Sobre este punto, el especialista reflexionó: “Le fue mejor cuando tuvo alianzas al principio del mandato que cuando las dinamitó al final de este año”.

Y apuntó, en diálogo con Radio Mitre: “Washington entiende mejor que los talibanes del Gobierno, que ahora están más calladitos, que no alcanza con una minoría para mantener la estabilidad económica en el largo plazo”.

Consideró, en otro tramo de la entrevista, que los discursos de Milei después de las elecciones suelen ser muy buenos. “Lo fueron en 2023 cuando ganó las PASO, cuando fue derrotado en la elección bonaerense, que aceptó la derrota… en contraste con sus amigos [Donald] Trump y [Jair] Bolsonaro, que no les gusta aceptar derrotas”.

“Ayer fue muy prudente, convocó a la apertura, dijo que era el Presidente de todos y no insultó a nadie”, enumeró.

Las condiciones políticas actuales, en comparación con el 2017

“Hay un antecedente de 2017 cuando Mauricio Macri gana las elecciones intermedias y en cuatro meses se le desparrama la economía”, recordó el experto en política. Inmediatamente, contrapuso: “Esta vez hay mejores condiciones porque tiene apoyo incondicional de Estados Unidos”.

En esa línea, Malamud sostuvo: “Supongo que tiene gente que lo está pensando de esa manera. Por eso, lo que tiene que hacer me parece que, en su propia visión, es ampliar su coalición”.

Y continuó: “El consiguió el tercio que buscaba para evitar un juicio político, y para tener vetos y decretos, pero no tiene la mayoría para pasar leyes y no hay reforma duradera sin leyes”.

Al final de la entrevista, vaticinó que el Gobierno puede conseguir la mayoría en el Congreso de la Nación. Al respecto, sugirió: “Necesita algunos gobernadores aliados, a los que fue a buscar con su discurso, y también necesita gobernadores peronistas”.

“La buena noticia es que los tuvo al inicio de su mandato: Tucumán, Salta y Catamarca votaban con él. Esa coalición no es imposible, al contrario, hay antecedentes en el este mismo Gobierno”, concluyó Malamud.