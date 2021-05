Andrés Calamaro y Alejandro Sanz se juntaron para el clásico “Flaca”

Andrés Calamaro sumó un nuevo dueto para lanzar su nuevo disco. Después de convocar a Julio Iglesias, Manolo García y Vicente Amigo, ahora con Alejandro Sanz grabó una nueva versión de “Flaca”. Y también hizo un videoclip.

Andrés Calamaro convocó a Alejandro Sanz para hacer una nueva versión de “Flaca”, uno de los clásicos hit de El Salmón. Y además, en Madrid, filmaron juntos el video correspondiente.

“Flaca” es el tercer tema que se publicita de lo que será el nuevo álbum que Calamaro grabó en Madrid. En esta pandemia, el músico argentino ya hizo varios duetos para reversiones temas propios. Con Julio Iglesias grabó “Bohemio”, y al poco tiempo reunió a Manolo García y Vicente Amigo para con ellos interpretar “Para no olvidar”.

Fuera de estos temas, Andrés Calamaro y el uruguayo Jorge Drexler participaron de un video junto a la estrella actual de la música urbana de España, C Tangana. Los tres grabaron en lo que fue casi un mediometraje, dos canciones: “Nominao” y “Hong Kong”.

C Tangana es junto con Rosalía, una de las estrellas máximas del panorama presente que ofrece España. Y ambos con proyección internacional. El Tiny Desk que hizo C Tangana rodeado de músico como Alizzz, Kiko Veneno, La Húngara o Niño de Elche, explotó en las distintas plataformas digitales. Y él fue quien convocó a Andrés Calamaro y Jorge Drexler para “El madrileño”, su reciente producción discográfica.

En “Nominao”, su letra que habla del miedo al fracaso, y “Hong Kong”, C Tangana sorprende por su final, muy rockero. Y señalaron en distintos medios que, además, el final de esa canción tiene un guiño a “Mil horas”, el clásico atemporal de los Abuelos de la Nada.

En cuarentena, Andrés Calamaro preparó este disco y colaboró en un mediometraje con C Tangana.

“Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong./ Tengo un cohete en el pantalón./ Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón./ Tus banderillas en el corazón”, cantan C Tangana y Andrés Calamaro en el estribillo de “Hong Kong”.

Para quienes no lo recuerden –o no lo hayan escuchado quizá–, lo del “cohete en el pantalón” es el guiño a “Mil Horas”. Ese tema de Los Abuelos… dice: “Yo me pregunto: ¿para qué sirven las guerras?/ Tengo un cohete en el pantalón / Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor./ Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer”.