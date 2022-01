Ana Rosenfeld defiende a la exnovia de Paulo Londra, embarazada de su segundo bebé: “Él le soltó la mano”

La abogada de Rocío Moreno, que ya tiene una hija con el cantante, apuntó directamente contra el artista.

En medio del escándalo que se desató luego de que Rocío Moreno, ex de Paulo Londra -con quien ya tiene a Isabella (1) y espera su segundo hijo para febrero- Ana Rosenfeld habló de los derechos de la joven a quien representa legalmente.

“Se pudo acceder a la cuantiosa cifra en dólares, pero muchísimo dinero que ustedes no se imaginaban que tiene este hombre, no solamente para afrontar las obligaciones frente a sus hijos sino también respecto a esta mujer que –obviamente– no está en condiciones de salir a trabajar”, comenzó diciendo la abogada en A la tarde.

Luego, apuntó directamente contra el cantante: “Él le soltó la mano”, lanzó, en clara referencia a la situación que afronta Rocío, quien acusó a su ex de dejar de atender el teléfono y de cumplir con sus obligaciones.

Y cerró, tajante: “Yo estoy en contacto con el abogado (de Paulo) y, por supuesto, por ahora no nos hemos puesto de acuerdo pero espero que sí lo hagamos para que Rocío y sus dos criaturas tengan un techo para vivir”.