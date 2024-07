Ana Paula Dutil ventiló cómo fue el momento en el que Emanuel Ortega le contó que estaba con Julieta Prandi

La exmodelo abrió su corazón y también dio detalles de la separación del cantante después de 20 años de relación.

Ana Paula Dutil habló por primera vez del momento exacto en el que Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja durante 20 años, le contó que se estaba conociendo con Julieta Prandi, una de las modelos más reconocidas de la Argentina.

Los detalles surgieron durante una charla con Gente, en la que además abrió su corazón para recordar sus intentos de suicidio, el drama que vivió en Miami por estar lejos de sus hijos mayores y la tristeza que la invadió por la depresión.

“Nosotros nos separamos y nos quedamos conviviendo un tiempo separados en la misma casa. Él en un cuarto y yo, en otro. A los dos meses se vino para Buenos Aires pero ya estaba en pareja con Julieta. En el momento me dolió, no voy a decir que no, pero hoy lo entiendo. Encontró un nuevo amor y le pasó eso. Esas cosas te suceden. Fue difícil, pero pasó por suerte. Me costó, me dolió, pero sabés, ¿qué me dolió más? Eso de saber que cerró una puerta y y enseguida abrió otra. Creo que fue mi ego el que estaba dolido”, expresó.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega fueron pareja durante 20 años. (Foto: Movilpress)

Acto seguido, indicó cómo fue esa charla donde el hijo de Palito Ortega reconoció que amaba a Prandi. “Fue doloroso y ahí fue cuando le dije que se fuera. Se fue y ya después nos encontramos acá, separados completamente y rearmando nuestras vidas. Creo que cuando me contó estábamos en el living de casa. No me acuerdo exactamente. Me dijo: ‘Estoy conociendo a alguien’. Le digo: ‘¿quién es?’. ‘Julieta Prandi’, me respondió”. Actualmente, existe un gran vínculo entre la expareja, que se esfuerza por llevarse por lo mejor posible por el bienestar de sus hijos.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, enamorados y felices. (Foto: instagram/jprandi)

Cómo empezó el romance de Emanuel Ortega con Julieta Prandi

La historia de amor empezó hace tres años, poco después de la traumática separación de la modelo con Claudio Contardi, que derivó en sus denuncias de violencia y juicios por la cuota alimentaria de sus hijos Mateo y Rocco.

Aunque no tenían amistades en común, Julieta Prandi recibió un mensaje del músico en su Instagram y se se dio una charla que terminó en enamoramiento. Ella vivía en Buenos Aires y él en Miami, pero la pandemia no impidió que intercambiaran llamadas y fotos, aunque evitaron hacer videos porque querían verse a los ojos por primera vez en persona.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, un amor que nadie se esperaba. (Foto: Instagram @jprandi)

Eso finalmente ocurrió en la madrugada del 13 de agosto de 2020, cuando Emanuel Ortega pudo viajar a Buenos Aires e invitarla a su departamento. Fue amor a primera vista y nunca más se separaron. “Yo quería hacer un encuentro ojos con ojos, mirada con mirada. El día que nos conocimos estuve muy nerviosa porque no sabía a qué hora llegaba el vuelo, me cambié 23 veces de ropa y ensayé todo lo que se te pueda ocurrir”, le contó la top a Georgina Barbarossa tiempo atrás.

Fuente: TN