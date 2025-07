Ana Llanos y su devoción por “Nacho” Torres

La dirigente conocida a nivel nacional por lanzar su propia muñeca, ahora lanzó un perfume en el marco de la campaña en la interna peronista en donde acompaña a Dante Bowen. Sin embargo, reconoció su devoción por el gobernador.



“No estaba para esto, pero la gente me pide que vuelva. Me abrazan, me piden por favor”, dijo Ana Llanos en una entrevista con el programa Un Millón de Guanacos. La diputada nacional con mandato cumplido, repasó su trayectoria política y los motivos que la llevaron a involucrarse nuevamente en la interna del peronismo en Chubut y contó que, tras haberse jubilado, fue convocada por el doctor Ariel Gamboa y aceptó acompañar la precandidatura de Dante Bowen.

Consultada sobre su vínculo con el actual gobernador, Ignacio Torres, Ana fue directa: “A mí me gusta Nacho, yo lo conozco desde la época de Das Neves. Tiene un poder importante, lo que tiene que hacer es escucharnos a todos. Siempre le escribo”. Reconoció que dentro del peronismo hay sectores que decidieron ir por fuera, pero valoró el rol de dirigentes como Taboada: “Es un compañero muy luchador, hay que escucharlo también”.

Llanos también adelantó que lanzará su perfume en un evento con más de 100 mujeres y que prepara una nueva etapa política con propuestas regionales: “Si llegamos a la Cámara de Diputados, voy a sociabilizar proyectos y programas por provincia. Lo básico acá es el petróleo, pero después del petróleo te morís”.

Fuente: ABC Diario