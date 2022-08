Ana Devin habló del enojo de Tamara Báez tras declararle su amor a L-Gante

La jurado de Canta Conmigo Ahora se refirió al malestar que sintió la novia de su colega por haberlo halagado en TV.

Ana Devin, una de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora y que compartió el panel con L-Gante en el programa de Marcelo Tinelli, habló del enojo que sintió Tamara Báez, luego de que ella le expresara su amor sin filtros al cantante de cumbia en TV.

“Sé que a Tamara no le cayó bien y le pido disculpas”, dijo la artista en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine), al tanto del impacto de sus palabras en la novia de L-Gante.

Sin embargo, Ana Devin sostuvo su admiración por su colega con picardía: “No voy a estar con L-Gante. Él está en pareja, no me dio ni cabida… El futuro dirá, pero yo estoy repiola con mi marido”.

Vale recordar que en diálogo con Socios del Espectáculo, Tamara había definido a Ana como una “desubicada” por su declaración de amor a su pareja.

La semana pasada, Ana Devin tomó la palabra en Canta Conmigo Ahora para hacer una devolución artística, pero terminó declarándosele a L-Gante.

“Con L-Gante me pasan un montón de cosas. Me late el corazón. Siento una admiración profunda, me pongo nerviosa y tiemblo…”, dijo la jurado, sorprendiendo a Marcelo Tinelli y al propio cantante de cumbia 420.

Con humor, y pensando en la madre de su hija Jamaica, L-Gante contestó: “Shhh, que después me pegan con el cinto”.