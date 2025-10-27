Ana Clara Romero y su análisis de la derrota: “La polarización nacional influyó”

Luego de conocerse los resultados electorales, la candidata Ana Clara Romero analizó el desenlace y lo atribuyó, en gran parte, a la creciente polarización del debate nacional, la cual consideró que se vio fortalecida por factores macroeconómicos y declaraciones de carácter internacional en el tramo final de la campaña. A pesar del resultado adverso, manifestó sentir un profundo orgullo por el trabajo realizado junto a su equipo y agradeció el respaldo “incondicional” de sus votantes, fiscales y de la cúpula provincial.

La candidata Ana Clara Romero ofreció su perspectiva sobre los resultados electorales en una conferencia de prensa, donde apuntó a factores externos a la provincia como determinantes en la decisión del electorado. Para Romero, el principal obstáculo que enfrentó su espacio fue la marcada influencia del escenario político nacional, que terminó por opacar las discusiones locales.

En sus declaraciones, explicó que el clima de polarización se intensificó notablemente durante los últimos días de la campaña. “El gran desafío que teníamos era justamente la polarización de lo nacional. Sobre los últimos días, con estas cuestiones de la macro e incluso declaraciones internacionales, se contribuyó a fortalecer esta polarización y bueno, creo que por ahí viene el resultado”, manifestó la dirigente. Con estas palabras, sugirió que el electorado volcó sus decisiones más en función de alineamientos nacionales que de las propuestas específicas para la provincia.

Agradecimiento y orgullo por el trabajo realizado

A pesar del resultado desfavorable, Romero dedicó una parte importante de su discurso a destacar la labor de su equipo y el valor de la campaña que llevaron adelante. Expresó sentirse satisfecha con el esfuerzo y la capacidad de haber instalado una agenda con temas propios en un contexto que calificó como “complicado”.

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido hacer y de cómo hemos podido, en ese contexto complicado, plantear una agenda distinta y una posibilidad de seguir fortaleciendo este espacio”, señaló Romero, reivindicando la identidad de su propuesta política más allá de la contienda electoral.

En este sentido, extendió un profundo agradecimiento a todos los que la acompañaron. “Estoy muy agradecida, primero, a todos los que nos acompañaron, a todos los fiscales que estuvieron fiscalizando y, desde ya, al gobernador y al vicegobernador, a Gustavo Menna, mi compañero de fórmula”, detalló. Subrayó la importancia del respaldo recibido por parte de las máximas autoridades provinciales, calificándolo como un pilar fundamental para la construcción de un proyecto político a largo plazo. “El respaldo y el apoyo fue incondicional, total y permanente. Eso es lo que genera equipos y lo que hace que perduremos más allá del resultado de una u otra elección como espacio, como opción y como alternativa para todos los chubutenses”, afirmó con contundencia.

Una mirada macro y el futuro de la agenda provincial

Al ser consultada por un periodista sobre cómo sentía la derrota en un plano personal, Romero evitó centrarse en sus emociones y prefirió ofrecer una reflexión de carácter político y estratégico. “No suelo analizar estas cosas tanto desde lo personal como desde lo macro”, respondió, desviando el foco hacia el impacto que el resultado podría tener para la provincia de Chubut.

Desde su perspectiva, la elección representaba una coyuntura clave para consolidar una agenda de desarrollo provincial que su espacio político impulsó activamente. “Me parece que era una oportunidad para que Chubut pudiera seguir planteando su agenda. Lo hemos hecho durante estos cuatro años, contra viento y marea”, recordó, poniendo en valor la gestión y las dificultades superadas durante ese período.

Finalmente, Romero dirigió un mensaje a quienes resultaron electos por la voluntad popular, instándolos a actuar con responsabilidad y visión de futuro para no desaprovechar el trabajo ya iniciado en áreas estratégicas. “Espero que los que han resultado elegidos por el pueblo chubutense tengan esa capacidad y esa generosidad respecto del propio pueblo de tomar los temas de Chubut, ponerlos en cada una de las comisiones y pelear por cada uno de los lugares para llevar adelante sobre todo lo que tiene que ver con nuestro entramado productivo. Hemos hecho mucho, se ha avanzado y sería importante que sean todos trabajos que no queden truncos”, concluyó.

Con un discurso que combinó el análisis de la derrota con un fuerte sentido de orgullo y gratitud, Ana Clara Romero cerró una etapa electoral y marcó su posición de cara al futuro. Su mensaje final no fue solo un balance de la campaña, sino también una clara advertencia y un llamado a la nueva dirigencia para que priorice los intereses productivos de Chubut por encima de cualquier otra consideración, asegurando la continuidad de proyectos vitales para el desarrollo de la provincia.

